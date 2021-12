Le réalisateur de Shang-Chi a beaucoup d’idées d’histoires pour la suite

Après le succès de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, le film Marvel obtient officiellement une suite. Destin Daniel Cretton, qui a réalisé et co-écrit le film, a signé pour écrire et réaliser Shang Chi 2. Bien sûr, Simu Liu sera également de retour en tant que super-héros titulaire, bien qu’il reste à voir quels autres personnages pourraient revenir.

Dans une nouvelle interview avec Collider, Cretton a abordé l’état actuel de Shang Chi 2. Le cinéaste admet qu’il n’a pas encore commencé à écrire le scénario, mais il est « très excité » de commencer bientôt. Lors de la production du premier film, Cretton et le Shang-Chi l’équipe espérait toujours une suite et même débattait d’idées sur le plateau.

« C’est toujours une chose pleine d’espoir, je suppose, quand vous faites le film. Pendant que nous tournions, nous lançons des idées de blagues sur ce que pourrait être une suite. Mais avec Marvel, il est vraiment important de voir comment les gens réagissent à le film et aussi évaluer ce qu’a été l’expérience de faire le film. Nous avons passé un si bon moment là-dessus qu’il aurait été dommage de ne pas avoir de suite, donc je suis très excité. »

Taquiner ce qui pourrait arriver dans Shang-Chi 2, Destin Daniel Cretton dit également qu’il y avait des graines plantées dans le premier film qui pourraient conduire à de plus grandes histoires dans la suite. Comme il est actuellement dans la phase de brainstorming de l’élaboration de l’histoire, il n’y a pas d’idées gravées dans le marbre pour le moment, mais le plan est de trouver bientôt un chemin spécifique pour l’intrigue.

» j’ai fait [zero writing]. C’est un endroit amusant pour être en ce moment. Tout est une possibilité. Nous lançons juste des idées très vagues et nous commencerons à nous concentrer sur quelque chose, espérons-le. Il y a beaucoup d’idées que nous avions dans l’ouverture, et certaines de ces idées sont plantées sous forme de questions, à la fin de notre film. Il y a des choses que nous voulons potentiellement explorer à l’avenir. Tout change tellement, il est donc difficile de dire combien de ces idées atteindront réellement la ligne d’arrivée, mais il y en a beaucoup là-bas. »

Le cinéaste détaille ensuite ce qu’il lui faut pour faire un film à succès, comme nous l’avons vu avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qu’il espère également appliquer à la suite.

« J’ai une très faible tolérance à l’anxiété et au battage médiatique. Et donc, quand un film sort, c’est probablement le pire moment pour moi. J’ai dû vraiment redéfinir ma version du succès. Je définis mon succès par le temps que nous finissions complètement le film. Lorsque toute la création est terminée, si j’ai l’impression d’avoir été épanouie par ce processus, personnellement, et si j’ai l’impression que notre équipe a très bien travaillé ensemble et a fait tout ce que nous pouvions pour faire la meilleure version possible de cette histoire, alors j’ai l’impression que nous avons réussi. J’ai l’impression que nous l’avons vraiment fait sur ce film, et tout le reste a été une très agréable surprise. «

Sorti avec succès critique et financier en septembre, Shang-Chi et la légende des dix anneaux met en vedette Simu Liu, Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley et Tony Leung. Cretton a réalisé et co-écrit le scénario avec Dave Callaham et Andrew Lanham.

Shang Chi 2 n’a pas de date de sortie officielle pour le moment. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview de Destin Daniel Cretton sur Collider.





