Le réalisateur de Scream pense qu’il y a de la place pour plus de suites

Il a fallu beaucoup de temps pour un cinquième versement de la Pousser un cri franchise à se matérialiser, et avec la mort de Wes Craven en 2015, il semblait que cela n’arriverait peut-être pas du tout, mais en janvier Scream fera son retour dans les cinémas et le co-réalisateur Tyler Gillett a déjà suggéré que ce ne serait pas la dernière fois que nous voyons Ghostface. Une décennie après Crier 4, la nouvelle entrée combine des personnages du film original avec une foule de nouveaux plus jeunes qui sont essentiellement comme des agneaux à l’abattoir, et étant le premier film sans Craven dans le fauteuil du réalisateur, le film a beaucoup à faire pour plaire aux fans.

Le décès de Wes Craven allait toujours être l’une des plus grandes pierres d’achoppement de toute reprise des œuvres emblématiques des réalisateurs les plus appréciées, telles que Pousser un cri et Freddy, et quand il s’agissait de la nouvelle Pousser un cri film, même certains acteurs doutaient de continuer sans ses conseils. Cependant, après quelques travaux de Gillett et Matt Bettinelli-Olpin pour rassurer à la fois ces acteurs et ces fans que le nouveau film ne serait pas seulement une refonte de l’original, mais honorerait à la fois les films précédents du réalisateur et créerait une toute nouvelle histoire autour de cela, le film qui, il y a plus d’une décennie, avait déclaré Craven lui-même, se produisait.

Même avant que le film n’ait été vu par qui que ce soit, Gillett a déjà évoqué la possibilité d’en voir d’autres à l’avenir. Dans une interview avec Total Film, il a expliqué comment les personnages créés par Craven combinés aux nouveaux ajouts ont donné vie à une histoire si forte qu’il y a définitivement « plus d’essence dans le réservoir » pour les futures suites.

« Cette nouvelle distribution de personnages est si merveilleuse. La distribution héritée, ils sont si merveilleux. Je pense que ce que nous avons découvert et ce que [screenwriters] Mec [Busick] et Jacques [Vanderbilt] l’ont fait, est-ce qu’ils ont trouvé une vraie raison pour que la prochaine histoire existe. Nous savons qu’il n’y a plus de gaz dans le réservoir. Il y a plus d’histoires à raconter à Woodsboro, et à propos de ces personnages, bien sûr. »

Le plus gros truc va être de justifier des suites supplémentaires qui ajoutent réellement quelque chose à la franchise plutôt que de simplement sombrer dans un gâchis de raisons répétitives et inutiles pour sortir un autre film avec le Pousser un cri Nom. On pourrait affirmer que de nombreuses franchises basées sur l’horreur sont basées sur cette nature répétitive, car même la franchise Scream a essentiellement raconté son histoire en 1996, mais les fans ont été plus qu’heureux de revenir pour découvrir quelles nouvelles frayeurs attendent les personnages qu’ils ont grandi aimer et se soucier au fil des ans.

Alors que de nombreuses franchises de retour promettent quelque chose de nouveau, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, Pousser un cri pourrait bien offrir un régal tant attendu pour les fans. La chose la plus importante pour ce film est de ne rien faire pour endommager l’héritage laissé par Wes Craven, et en cela au moins, il semble faire un effort conscient pour réussir. On ne sait pas où cela peut aller dans la même chronologie, mais si cela s’avère être la dernière fois que nous voyons l’héritage de la série, il ne fait aucun doute que quelqu’un envisagera un redémarrage à un moment donné.

Cette nouvelle provient du magazine Total Film avec la transcription ci-dessus fournie par Hello Sidney.

Sujets : Crier 5