Le réalisateur de « Resident Evil Village » anticipe une grosse surprise

Il reste peu de temps pour « Resident Evil Village« Est entre les mains des fans de l’une des franchises de jeux vidéo les plus acclamées de tous les temps, étant sa deuxième tranche avec un style de jeu à la première personne et, selon ses avancées, il reviendra une fois de plus à ses racines dans l’horreur des premiers versements de la franchise.

Son directeur Morimasa Sato a assuré que Ethan hivers, protagoniste de l’histoire, réserve une grande surprise dans les événements à venir dans le jeu, en partageant quelques mots à ce sujet lors d’une discussion avec le magazine BORD (via wccftech).

Très peu de détails ont été révélés sur son histoire, bien que certaines bandes-annonces suggèrent que Chris Redfield, l’un des grands héros de la saga, cette fois, il pourrait jouer un rôle antagoniste, même si ce n’est peut-être pas la seule surprise que le jeu réserve.

« La plus grande surprise que vous puissiez imaginer vous attend dans Ethan hivers dans cette histoire. Ce que c’est, vous devrez le voir par vous-même. Dans ce nouvel opus, Les hivers vous vous retrouverez dans un étrange village (peut-être Europe de l’Est), où le protagoniste doit faire face à toutes sortes de menaces, y compris Dame Dimitrescu et ses filles.

Au cours des derniers mois, Dimitrescu Il a attiré l’attention des fans, faisant l’objet de toutes sortes de fan arts inspirés de sa grande silhouette, qui atteint presque 3 mètres, selon les développeurs du titre. Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair si elle sera l’antagoniste central, elle sera l’une des plus grandes menaces auxquelles nous serons confrontés pendant le match.

Lors d’une présentation de Capcom en janvier, Dimitrescu semble répondre à quelqu’un qu’il appelle « Mère miranda», Un détail qui jusqu’à présent n’a été révélé par aucun des acteurs de la production. « Resident Evil Village« Aura une sortie en Playstation 4 Oui 5, Xbox One Oui Série X / S Oui PC.