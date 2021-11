Le réalisateur de Red Notice veut filmer deux suites dos à dos

Bien que Netflix n’ait pas encore officiellement commandé un Avis rouge suite, le réalisateur Rawson Marshall Thurber pense que le meilleur plan d’action serait de transformer l’histoire en une trilogie en tournant les deux prochains épisodes dos à dos. Écrit et réalisé par Thurber, le film est dirigé par un casting de premier plan car il met en vedette Dwayne « The Rock » Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Après une première sortie en salles, Avis rouge a commencé à diffuser sur Netflix le 12 novembre.

Netflix a investi beaucoup dans ce projet, et développer Avis rouge n’était pas bon marché. Heureusement, cela a porté ses fruits en termes d’audience, car le film a fait les débuts les plus élevés de tous les débuts de films originaux de Netflix dans l’histoire de l’entreprise. Ce succès significatif peut conduire à Notice rouge 2, et dans une nouvelle interview avec THR, Rawson Marshall Thurber a parlé de la probabilité d’une suite. Le réalisateur a dit que c’était une « réelle possibilité » et que si cela se produisait, cela viendrait probablement avec un troisième volet à côté.

« Je pense que c’est une possibilité réelle. Si nous devions faire une suite, la seule chose responsable serait d’en faire deux et trois dos à dos. C’est une si grosse production, et si vous pouvez la monter une fois, ce sera mieux pour tout le monde. Y compris pour ma santé mentale.

Si Avis rouge a attiré un tel nombre de téléspectateurs avec sa première sur Netflix, alors pourquoi une suite n’a-t-elle pas été éclairée? Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la réponse des critiques, car il se situe à une faible note pourrie de 35% chez Rotten Tomatoes. La bonne nouvelle est que les téléspectateurs occasionnels l’apprécient, car il a un score d’audience de 92%. Il y a beaucoup de gens qui semblent convenir que le film n’est pas vraiment révolutionnaire, mais c’est toujours une montre amusante rendue encore meilleure par son excellent casting. Dans son interview THR, Rawson Marshall Thurber note à quel point le budget élevé du film n’a pas fait beaucoup de différence pour lui personnellement.

« Cela ne fait aucune différence pour moi que ce soit le plus cher ou le moins cher. Si je fais un film avec un budget d’un million de dollars ou un budget de 100 millions de dollars, je transpire le même montant. Parce que chaque fois que quelqu’un met de l’argent pour l’art, il s’attend à un succès. Donc, chaque fois que vous montez dans l’assiette, vous êtes 0 pour 0. »

The Rock semblait également taquiner un avenir pour Avis rouge après sa sortie sur Netflix. S’adressant à Instagram, il a vanté le film établissant le nouveau record à Netflix pour la plus grande ouverture jamais réalisée ainsi que son score d’audience élevé. The Rock a ensuite déclaré qu’il y avait « plus à venir », montrant une certaine confiance que l’histoire de Avis rouge se poursuivra dans une certaine mesure.

Reste à savoir si Avis rouge obtient une suite. Cela semble probable, étant donné le record impressionnant établi chez Netflix ainsi que l’intérêt de Dwayne Johnson et Rawson Marshall Thurber à poursuivre l’histoire. Pour l’instant, le nouveau film est disponible en streaming sur Netflix. Vous pouvez consulter l’intégralité de l’interview du réalisateur sur The Hollywood Reporter.





