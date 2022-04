Le réalisateur de Problem Child se souvient d’avoir travaillé avec Gilbert Gottfried « complètement engagé »

Se joindre à ceux qui rendent hommage au regretté acteur et comédien Gilbert Gottfried est Enfant à problème réalisateur Dennis Dugan. Sorti en 1990, Enfant à problème était une comédie noire suivant un garçon espiègle de 7 ans (Michael Oliver) qui rend la vie misérable pour tout le monde, y compris son agent d’adoption M. Peabody (Gottfried) et son père adoptif (John Ritter). En tant que l’un des rôles d’acteur les plus mémorables de Gottfried, M. Peabody était un personnage qu’il a repris pour les suites Enfant à problèmes 2 en 1991 et Enfant à problème 3 : Junior amoureuxainsi que l’adaptation en série animée au début des années 90.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, originale Enfant à problème le réalisateur Dennis Dugan a rappelé ses expériences de travail sur Gottfried sur le film il y a plus de trois décennies. Dugan se souvient que les chefs de studio étaient frustrés par le fait qu’il utilisait autant de films pour enregistrer les scènes de Gottfried. C’est parce qu’en tant que maître comédien, Gottfried avait tendance à improviser, livrant du nouveau matériel à chaque fois qu’ils commençaient à enregistrer. Le problème est que c’était hilarant. tous temps, et Dugan n’a jamais voulu appeler « couper » Gottfried à cause de cela.

« On m’a crié dessus – c’était au début du tournage. J’ai été appelé par le vice-président d’Universal à l’époque, disant : ‘Qu’est-ce que tu fais ? Vous tournez tellement de films ! … Alors ils criaient : ‘Qu’est-ce que tu fais là ? Vous dépassez largement le budget du film. Et je dis, ‘Eh bien, nous faisons une comédie, n’est-ce pas?’ Et ils vont, ‘Ouais.’ Et j’ai dit: ‘Eh bien, nous avons Gilbert Gottfried. Et quand je dirais action, Gilbert Gottfried fait le scénario, puis il commence juste à jouer. Vous ne dites pas couper. Vous venez de le laisser partir. Ne regardez pas combien de temps c’est – regardez le film et voyez ce que vous en pensez. Et alors ils m’ont rappelé, et ils ont dit : ‘Très bien. Tu vas bien parce qu’il est si drôle.' »

Dugan a également expliqué à quel point travailler avec Gottfried avait été très bénéfique pour sa propre carrière, car le réalisateur a trouvé le dévouement de l’acteur et du comédien très inspirant. Lorsqu’il travaillerait sur d’autres projets à l’avenir, Dugan penserait à Gottfried sur le Enfant à problème définir et garder cela à l’esprit lorsque d’autres acteurs et comédiens qualifiés entrent dans le flux lors du tournage de certaines scènes, même si, et peut-être surtout, si cela sort du scénario.

« C’était juste un gars formidable avec qui travailler – complètement engagé, et quand il a commencé à jouer, on aurait pu penser qu’il devrait être engagé parce qu’il deviendrait aussi fou que possible. Travailler avec lui m’a vraiment aidé plus tard. Aller à Les adultes était un excellent exemple parce que nous tournions une scène avec ces cinq gars, puis commencions à rouler, puis ils commençaient simplement à bavarder. En travaillant avec Gilbert, je savais que s’il y avait un feu, jetez simplement du petit bois dessus. Parce que vous pouvez leur crier des trucs au milieu – « Essayez ceci, essayez cela » – et c’était la même chose avec lui. Il ferait tout ce que vous lui demanderiez, plus 3 000 fois plus.

Le regretté John Ritter a également joué dans Enfant à problème. Dennis Dugan se souvient également que Ritter était tout aussi hilarant et facile à travailler sur le tournage du film. En fait, les deux ensemble ont fait un projet très agréable à développer.

« Ritter était un partenaire aussi drôle et bon que vous ne pouviez l’imaginer. Si vous êtes sur le plateau avec Gilbert, et que vous êtes autour d’une étoile filante, vous dites simplement : » Super, laissez-moi faire le tour « , et Ritter l’aimait.

Si vous voulez revoir Enfant à problème en l’honneur de Gottfried, vous pouvez retrouver le film en streaming sur Peacock.





