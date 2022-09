Le réalisateur de Prey dit que les plaintes concernant le film sont dues au fait que les fans se souviennent mal du prédateur de 1987

Il semble y avoir une règle stricte selon laquelle tout film basé sur une franchise populaire sera critiqué pour ne pas répondre à certaines exigences que les fans ont en tête. Lorsqu’il a été annoncé qu’un Prédateur Le film précédent venait de Disney, avec un rôle principal féminin, les médias sociaux se sont immédiatement illuminés avec les commentaires de Prédateur les fans décriant la disparition de la franchise. Bien sûr, les derniers Prédateur les films n’ont pas tout à fait enflammé le monde et quand Proie est arrivé ses critiques ont même battu le film original d’Arnold Schwarzenegger. Cependant, cela n’a pas empêché les trolls de continuer à réagir négativement à Naru d’Amber Midthunder, quelque chose que le réalisateur Dan Trachtenberg dit est né d’eux se souvenant mal du film de 1987 de John McTiernan.

Proie a lieu de nombreuses années avant qu’Arnie n’affronte l’extraterrestre laid dans la jungle, et alors que beaucoup Prédateur les films ont tenté d’apporter quelque chose de nouveau à la franchise, le film a réussi à le faire en ramenant quelque chose d’ancien à la franchise. Il n’y a pas de paramètres flashy ou de scénarios élaborés, mais à la place Proie se concentre sur une prémisse simple de Predator contre les proies dans sa forme la plus brute et la plus brutale.

Le réalisateur Trachtenberg a récemment pris la parole sur le podcast Screen Time de Radio 1 et a rejeté les plaintes selon lesquelles le personnage de Midthunder étant capable de se défendre contre un puissant Predator sont incroyables, affirmant que leur problème est de ne pas se souvenir du conflit central du film original. Il a dit:

Assumer le rôle principal d’un film lié à une grande franchise peut être intimidant, mais Amber Midthunder a assumé le rôle de Naru comme si elle s’y était préparée toute sa vie. Lorsque les premières critiques de Proie a commencé à arriver avec des notes massivement positives, c’était quelque chose dont Midthunder ne pouvait pas être plus heureux. Elle avait précédemment déclaré dans une interview :

« Il n’y a pas de mots pour décrire ce que cela a ressenti. Vraiment, la chose à laquelle je pensais le plus, en faisant le film, puis en le sortant, était ce que les autochtones ressentiraient à ce sujet. La réponse du pays indien au film était vraiment ce pour quoi je me sentais le plus anxieux. C’était la plus grande chose qui me pesait, quelle serait la réponse à cela. J’ai l’impression que c’est à qui le film était destiné et c’est de cela qu’il s’agissait, alors pour qu’il vienne de cette façon, et que les Comanches réagissent bien, et que les Autochtones, en général, réagissent bien, c’était un énorme soupir de soulagement. Et puis, avoir certaines des interactions que j’ai eues avec les gens, qui ont été vraiment significatif et vraiment beau, et vraiment, vraiment émouvant, il n’y a rien qui puisse surpasser cela.