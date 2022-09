Le réalisateur de Prey dit que les fans n’ont pas encore suggéré ses meilleures idées de suite

Il y a eu beaucoup de théories de fans sur la façon dont proie 2 pourrait continuer la dernière histoire de Predator, mais selon le réalisateur Dan Trachtenberg, aucun n’a eu l’idée qu’il considère comme la meilleure. Trachtenberg a clairement indiqué qu’il aimerait continuer son voyage dans le monde de l’extraterrestre au sang vert, et il a beaucoup d’idées avec lesquelles travailler. Bien que, Proie aurait certainement pu bien performer dans les cinémas, il a dû se contenter d’un premier streaming de Hulu et Disney +, mais il est devenu le plus grand premier Hulu de l’histoire de la plate-forme, ce qui a certainement compté pour quelque chose.

Depuis qu’Arnold Schwarzenegger a affronté le Predator dans le film d’action de science-fiction de 1987, la franchise a connu de mauvaises suites et d’autres pas si mauvaises, mais Prey a surpris tout le monde en étant non seulement une bouffée d’air frais pour la franchise, mais aussi en surpassant l’original avec de nombreuses notes de téléspectateurs. Après avoir placé le Predator, ou plusieurs Predators, dans divers contextes tels que la ville, la banlieue et sur une planète lointaine, Prey a ramené la créature dans les grands espaces et dans le temps jusqu’aux années 1700 où elle a été opposée à Naru et à son Comanche. tribu. En ce qui concerne une suite, Trachtenberg a déclaré au podcast Screen Time de Radio 1 qu’il avait vu de nombreuses théories de fans, mais qu’il avait beaucoup d’idées que personne n’avait encore mentionnées. Il a dit:

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’aimerais être impliqué, et je pense qu’il y a plusieurs choses vraiment cool à faire ensuite, et ce serait intéressant de se lancer dans quelques choses différentes, plutôt que… Et je pense que certaines des idées les plus excitantes sont celles que les gens ne sont pas. ce n’est pas considéré, tu sais? Tout comme ce film était, comme, « Je ne peux pas croire qu’ils n’ont pas encore fait ça », il y a quelques autres idées là-bas, pour moi, qui sont, comme, « Oh, ils n’ont pas encore fait ça . Ça pourrait être cool. Donc voilà. […] Ce moment [of inspiration] a peut-être déjà été eu.

Une suite de Prey n’a pas encore été éclairée

Hulu

Alors que beaucoup Prédateur les fans aimeraient voir une suite à Proie, et cela arrivera presque certainement compte tenu de la réception du film, rien n’indique que l’on ait été éclairé pour l’instant. Avec Disney ayant de nombreuses nouvelles adresses IP avec lesquelles jouer grâce à leur fusion avec Fox, ils ne sont peut-être pas pressés de suivre Proieet ayant créé un ajout aussi unique et presque universellement loué au Prédateur franchise, il serait peut-être sage d’attendre un peu.

Il y a beaucoup de bonnes suites de films qui ont été ruinées par les studios qui se sont précipités pour les produire, et comme cela a été prouvé récemment, les fans sont plus que disposés à attendre un excellent film. Où exactement la prochaine Prédateur le film définit son histoire est quelque chose que nous ne pouvons qu’attendre et voir, mais il semble plus que probable que Dan Trachtenberg sera à la barre chaque fois que le film se produira.





Proie est disponible dès maintenant sur Hulu aux États-Unis et Disney+ dans la plupart des destinations internationales.