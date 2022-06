Le réalisateur de Prey dit que le film n’est pas un prédateur « fabriqué par Disney »

La première bande-annonce du nouveau Prédateur film Proie a livré quelque chose qui semble redéfinir la franchise et apporter quelque chose de nouveau au monde de la race extraterrestre de créatures capables de se rendre invisibles. Au dos de la bande-annonce, les craintes initiales de Disney tentant d’abêtir la franchise ont bel et bien été éradiquées, et le réalisateur Dan Trachtenberg a doublé l’idée que ce Predator ne sera en aucun cas familial.

Pour beaucoup de gens, l’acquisition de 20th Century Fox par The Walt Disney Company était soit quelque chose dont ils ne se souciaient pas vraiment, soit quelque chose qui les avait immédiatement remplis d’idées sur les médias sociaux sur les franchises de films R-rated que House of Mouse serait. détruire dans leur tentative de rester une entreprise familiale. Cependant, avec Disney ayant déjà mis la main sur du contenu plus mature via leurs nombreuses marques, cela n’aurait jamais vraiment dû être un souci que des franchises comme Extraterrestre ou Prédateur commencerait soudainement à viser du contenu à regarder avec les tout-petits.

S’adressant à ComicBook.com, Trachtenberg a expliqué qu’il n’y avait jamais eu de problèmes de Disney à propos de Proie contenant le gore et l’horreur que le film original d’Arnold Schwarzenegger a livré. Il a dit:

« Le truc de Disney n’a pas du tout affecté le film en termes de contenu. C’est pourquoi je suis ravi que cette bande-annonce sorte. Et pour les gens qui craignaient que ce ne soit PG-13, ou allait-il être ‘Disney-Made-Predator.’ C’était un film du 20e siècle tout au long de l’expérience. Et puis Disney a été génial en en recevant les rênes et en le livrant maintenant au monde, mais il n’y a jamais eu de mandat de leur part. J’étais terrifié par certains des mots que nous avait dans le script et quand ils l’ont lu, je me suis dit: ‘Oh non, vont-ils paniquer à cause des descriptions de gore et d’autres choses?’ Mais non. C’est un film brutal, intense, très coté R. Et je suis ravi que cela soit dissipé, que Disney va faire « Disney Things ».

Disney sait qu’ils doivent évoluer, et cela signifie répondre à tous les marchés

Bien que Disney eux-mêmes ait toujours été une entreprise familiale, proposant des décennies de certains des meilleurs films d’animation et d’action en direct pour toute la famille, ils ont toujours utilisé leurs autres marques pour diffuser du contenu qui pourrait ne pas correspondre à l’agenda. Ce fut le cas avec Le cauchemar avant Noëlqui est maintenant livré avec les logos complets de Walt Disney, mais a été initialement publié sur la marque Touchstone parce qu’ils pensaient que c’était trop effrayant de s’asseoir aux côtés de Mickey et co.

C’est la même chose qui se passe actuellement avec la fusion de Disney’s Fox. Il y a beaucoup de franchises qui ne sont tout simplement pas destinées à la famille, mais cela ne signifie pas que Disney va les abandonner ou tenter de changer ce qui les a rendues populaires en premier lieu. Comme cela a été le cas avec Dead Pool, une franchise classée R qui se dirige maintenant vers le monde strictement PG-13 du MCU, il y a des films et des émissions qui sont destinés à un public mature, et ce n’est pas parce que quelque chose vient de Disney que ça va faire asseoir les enfants devant. Avec le premier Proie bande-annonce montrant que l’influence de Disney sur le Prédateur film a été minime, il y a beaucoup de fans qui attendent maintenant avec impatience la sortie du film avec une plus grande tranquillité d’esprit.