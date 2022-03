Le réalisateur de Peacemaker a expliqué pourquoi Henry Cavill et Gal Gadot n’apparaissaient pas en tant que Superman et Wonder Woman dans la série HBO Max

hbo max

L’apparition dans l’ombre de Superman et Wonder Woman dans le dernier épisode de pacificateur suscité la polémique chez les fans. Pourquoi les personnages n’étaient-ils pas joués par Henry Cavill et Gal Gadot ? Le réalisateur l’avoue !

© GettyHenry Cavill et Gal Gadot

Le dernier épisode de pacificateur a fait sensation parmi les fans de HBO Max. C’est que la série James Gunn a ramené la Justice League, en excitant plus d’un. A tel point qu’à l’écran, Aquaman, The Flash, Superman et Wonder Woman sont réapparus tous très proches les uns des autres et se battaient en équipe. Cependant, ce qui a retenu notre attention, c’est justement la faible participation des deux derniers.

Eh bien, il s’avère que, comme on le sait, Wonder Woman et Superman ont été, ces derniers temps, joués par Henry Cavill et Gal Gadot Bien que, maintenant, les deux acteurs aient été déplacés de DC et que leurs personnages se soient retrouvés sans acteur qui puisse les personnifier. Ainsi, pour cette occasion, James Gunn a décidé de placer les super-héros de l’ombre et sans montrer leurs visages puisqu’il s’agissait de deux nouveaux interprètes.

Pour la même raison, le dernier chapitre de pacificateur a suscité beaucoup de controverse parmi les fans. Certains étaient très heureux de cette décision, tandis que beaucoup d’autres ne l’acceptaient pas. Dans ce sens, Variété Il a réussi à interviewer Gunn et ils l’ont consulté à propos du caméo que The Justice League a fait, alors le réalisateur a été obligé de clarifier une situation aussi controversée.

En fait, dans cette même interview, on a demandé au cinéaste s’il avait l’intention d’appeler Cavill et Gadot pour leurs rôles respectifs. « La vérité est que non. En fait, je pensais que ce serait juste Jason Momoa. Ezra Miller était une sorte de figurant, vous savez ? J’ai découvert qu’il était intéressé à faire le caméo« , il expliqua. Et c’est ainsi que James Gunn a précisé qu’il n’y avait aucune intention de renouer avec les acteurs originaux.

Les fans de Superman et Wonder Woman ont envie de voir Henry Cavill et Gal Gadot revenir enfiler leurs costumes, mais pour l’instant, c’est une demande qui ne restera que ça : un souhait. Même si, à vrai dire, tous deux ont d’autres projets qui les éloignent complètement du monde des super-héros puisque, avec eux, ils ont réussi à se détacher des personnages si marqués que cette franchise les a quittés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂