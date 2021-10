Le réalisateur de « New Gods » révèle pourquoi le film de DC a été annulé

En 2018, les dirigeants de Warner Bros ont annoncé la production de « New Gods », un film inspiré par ces personnages de DC Comics, qui ont fait leurs débuts sur papier en 1971, avec Jack Kirby comme créateur. Ce groupe de héros partage une certaine affinité thématique avec « Eternals », une autre création de l’auteur, car ce sont des êtres extraterrestres immortels dotés de super pouvoirs.

Warner Bros aurait choisi pour réaliser ce projet la scénariste et réalisatrice Ava DuVernay, connue pour son travail sur des films tels que « Selma » et « A Wrinkle in Time » et qui a laissé entendre que l’annulation du projet est en grande partie due à mesure aux conflits narratifs que le film avait par rapport à « Zack Snyder’s Justice League ».

Début 2021, Warner Bros a annoncé qu’ils ne poursuivraient pas le développement du film DuVernay, sans offrir une explication explicite à cette annulation. Bien avant que le réalisateur et scénariste Tom King ne développe son projet, Zack Snyder avait déjà introduit quelques éléments narratifs dans la mythologie de ces personnages dans son montage de « Justice League », dont Darkseid, le principal antagoniste du film.

Lors d’une récente conversation avec « Radio Andy », DuVernay a noté que la raison pour laquelle le studio avait annulé son projet était parce que « New Gods » était « basé sur certaines choses qui se produisaient avec un autre film dans ce monde ». League » le seul à le faire.

Suite à l’annulation de « New Gods », l’équipe de Warner Bros a clairement indiqué que le projet, s’il se poursuivait à l’avenir, continuerait à être en charge de DuVernay et King. À en juger par la liste des futures sorties dans l’univers cinématographique de DC, la société semble être complètement concentrée sur la réalisation de projets liés aux personnages les plus emblématiques de la maison d’édition, tels que Batman, Aquaman ou Wonder Woman.