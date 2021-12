Le réalisateur de My Name is Sam a regretté une décision clé du film

Cette semaine marquait les 20 ans du lancement de Mon nom est Sam, l’un des films les plus déchirants vus au début du nouveau millénaire. Protagonisée par Sean Penn Oui Dakota Fanning, l’histoire se concentre sur un homme avec un faible QI qui était sur le spectre de l’autisme, qui devient soudainement le père d’une fille très intelligente, qui est laissée à sa charge après que la mère les ait abandonnés. A partir de ce moment, la belle relation entre Sam (Penn) et Lucy (Fanning), et d’autre part, la bataille juridique pour voir s’il est capable de l’élever correctement ou non.

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, la directrice Jessie Nelson Il a raconté à quel point il était difficile de réaliser ce film. Apparemment son idée d’embauche Sean Penn comme le protagoniste du film n’a pas été bien reçu par le studio qui allait initialement sortir le film, Photos de Fox 2000, où ils avaient en tête Tom croisière ou un autre acteur majeur de l’industrie. Cela l’a amenée à être licenciée momentanément pour ne pas être d’accord avec ses décisions, mais elle est ensuite apparue Cinéma Nouvelle Ligne qui a accepté votre décision d’embaucher Penn.

Cependant, la réalisatrice a reconnu qu’aujourd’hui, elle ferait le film différemment. « Aujourd’hui, je ne ferais pas le film sans un protagoniste qui ne soit pas de la communauté », a-t-il assuré Nelson Faire allusion aux personnes qui sont sur le spectre de l’autisme. En ce sens, il a expliqué qu’il y a 20 ans ce film n’aurait pas été réalisé. « Ce n’était pas comme si j’avais le choix : ‘Fais le film avec un protagoniste de la communauté, ou ne le fais pas.’ C’était : ‘La seule façon de faire le film, c’est ça’ « .

Alors qu’il décrivait le travail de Penn Quoi « Indéniablement belle »Aujourd’hui, il est très clair que son chemin aurait été différent dans un contexte comme celui d’aujourd’hui. « À cette époque, ils ne m’auraient pas permis d’embaucher une personne ayant un réel handicap pour jouer le rôle. Ils avaient peur de mettre le poids d’un budget de cette taille sur les épaules d’un acteur de cette communauté »il expliqua. Mon nom est Sam disposait d’un budget de 22 millions de dollars et a levé près de 100 millions, avec une nomination au oscar pour Penn.

Les problèmes avec Dakota Fanning

Mon nom est Sam avait une distribution stellaire, avec des chiffres comme Penn, michelle pfeiffer Oui Laura dern. De plus, une très jeune femme était au casting Dakota Fanning, qui faisait ses premiers pas dans l’industrie. Apparemment, en studio, ils n’étaient pas très convaincus d’amener une actrice sans aucune expérience pour un tel rôle, mais Nelson Il a tenu bon dans son choix. «Ils voulaient une actrice qui a fait des choses. Une fois qu’ils ont vu le matériel quotidien, ils ont complètement accepté « , a assuré le réalisateur.

