Le réalisateur de Mortal Kombat taquine les plans de la trilogie, mais les fans ne peuvent que le réaliser

Hollywood dépend plus que jamais des franchises. Pratiquement tous les nouveaux grands films d’action réelle sont censés être le début d’un nouvel univers cinématographique. Le récemment publié Combat mortel ne fait pas exception. L’auteur du film, Greg Russo a confirmé à ComicBook.com que Combat mortel est censé être le début d’une nouvelle trilogie.

« J’ai bon espoir. J’ai bon espoir. Croisons les doigts pour que nous puissions faire plus de ça. J’ai certainement … Quand j’ai écrit ceci, je vais vous dire, je l’ai écrit comme une trilogie. Je n’ai pas écrit le trilogie, mais je l’ai écrite avec une trilogie en tête. Je pense toujours qu’en tant qu’écrivain, nous devons nous assurer que nous nous laissons des endroits où aller, que nous ne nous peignons pas dans les recoins. «

Bien que basé sur la franchise de jeu emblématique, Combat mortel ne présente pas le « Kombat » titulaire, un tournoi interdimensionnel où les combattants les plus forts de différents royaumes s’affrontent et se détruisent dans un effort pour sauver leurs réalités. Dans le passé, Russo avait expliqué qu’il avait construit le Combat mortel trilogie d’une manière où le premier film traite des événements avant le tournoi, le deuxième film parle du tournoi lui-même et le troisième film traite des retombées du tournoi.

C’est pourquoi Combat mortel se termine par un taquin pour une suite qui promet de présenter le guerrier du royaume terrestre le plus populaire des jeux, Johnny Cage, alors que le tournoi est sur le point de commencer pour de bon. Pourtant, Russo affirme que les suites ne sont pas garanties à ce stade, et si elles obtiennent le feu vert ou non, cela dépend du nombre de fans qui regardent. Combat mortel dans les salles et sur HBO Max.

« Il y a des endroits, il y a des mondes, il y a des personnages et des choses que j’aimerais explorer, mais en fin de compte, cela dépend des fans. C’est aux téléspectateurs. Si un public sort, s’il va au théâtre, s’ils regardent le film sur HBO Max, il enverra un message qui Combat mortel est précieux, et j’espère que d’autres histoires pourront être racontées. Je vais donc laisser celui-là aux téléspectateurs. «

Compte tenu de la réponse positive au film jusqu’à présent, les fans semblent impatients de voir le projet de Russo Combat mortel la trilogie est terminée. Il reste maintenant à voir si le film a une projection suffisamment forte au box-office et en streaming pour convaincre le studio que les deux suites valent la peine d’être réalisées.

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette une distribution principale composée de Lewis Tan dans le rôle de Cole Young, Jessica McNamee dans le rôle de Sonya Blade, Josh Lawson dans le rôle de Kano, Tadanobu Asano dans le rôle de Lord Raiden, Mehcad Brooks dans celui de Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin dans celui de Liu Kang, Chin Han dans celui de Shang Tsung , Joe Taslim comme Bi-Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film est maintenant dans les salles et disponible en streaming sur HBO Max. Cette histoire est née à Mortal Kombat 2.

