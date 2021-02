Le réalisateur de Mortal Kombat promet que les décès à l’écran sont plus qu’un simple service de fans

Les fans du Combat mortel les séries de jeux vidéo rêvent depuis longtemps d’une adaptation cinématographique qui rende justice à l’esthétique ultra-violente de la série. La bande-annonce de Mortal Kombat semble tirée directement de ces rêves, mettant en vedette un combat sanglant après l’autre, et même des versions des tristement célèbres «fatalités» qui se sont longtemps différenciées Combat mortel jeux d’autres bagarreurs. Dans une interview avec IGN, le réalisateur Simon McQuoid a expliqué que les morts desservent en fait les scènes de combat au lieu d’être un pur service de fans.

« Les fatalités étaient toujours présentes dès le départ, personne n’a jamais posé de question. Il n’y a eu aucune résistance de la part du studio. Ils les voulaient, je les voulais. Il y a une fatalité de Kano, il a arraché le cœur de quelqu’un. Mais ce qui était important pour moi, c’est que même lorsque les Fatality sont arrivés, nous ne pouvions pas simplement faire un Fatality et que cela ne signifiait rien. … Cela devient en fait un ingrédient important dans le rythme de la scène d’action. «

Les morts dans les jeux surviennent après qu’un combattant remporte une victoire décisive sur son adversaire. Alors que la voix du commentaire gronde « Terminez-le! », Le vainqueur a la possibilité d’exécuter une variété de mouvements de finition, du comique sanglant, comme empaler un adversaire sur un lit de pointes, au comique comique, comme transformer l’adversaire en un bébé. Ces décès sont devenus une partie intégrante de la franchise, et chaque nouvel épisode de jeu a tenté de surpasser le précédent en termes de décès ultra-violents.

Dans la bande-annonce du film, nous voyons différentes versions de décès propres à chaque combattant. Kano arrache le cœur battant d’un adversaire. Liu Kang invoque son avatar de dragon, et un ninja est directement empalé dans le crâne. De toute évidence, l’équipe derrière le film savait que les fans étaient enfin prêts pour Combat mortel des personnages libérant leur plein potentiel destructeur sur grand écran comme ils le font sur les écrans de jeu depuis des décennies.

Outre les scènes de combat, la bande-annonce du film a également fait allusion à l’histoire, qui traite d’un match à mort interdimensionnel que les guerriers de la Terre doivent gagner à tout prix afin de protéger leur réalité des machinations du seigneur noir Shao Kahn. De nombreux visages familiers sont introduits, de Jax à Sonya en passant par Scorpion et Sub-Zero. Nous sommes également présentés à un nouveau personnage joué par Lewis Tan, nommé Cole, qui serait le personnage central de l’histoire.

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette Lewis Tan dans le rôle de Cole Young; Jessica McNamee comme Sonya Blade; Josh Lawson comme Kano; Tadanobu Asano dans le rôle de Lord Raiden; Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges; Ludi Lin comme Liu Kang; Chin Han comme Shang Tsung; Joe Taslim comme Bi-Han et Sub-Zero; Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion; Max Huang comme Kung Lao; Sisi Stringer comme Mileena; Matilda Kimber dans le rôle d’Emily Young; et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 16 avril. Cette nouvelle a d’abord été partagée à l’IGN.

Sujets: Mortal Kombat