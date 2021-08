Le réalisateur de Morbius gâte apparemment Big Marvel Cameo Crossover pour The Living Vampire

Kevin Feige a peut-être une laisse serrée sur ses cinéastes en ce qui concerne les spoilers, mais il semble que les réalisateurs de Marvel Universe de Sony n’aient pas tout à fait le même discours d’encouragement sur le secret et le fait de parler aux médias. Morbius le barreur Daniel Espinosa semble avoir perdu un Venin en forme de boule dans une récente interview avec le site suédois MovieZine. On a déjà vu un rassemblement de méchants de Spider-Man, avec Morbius‘ première bande-annonce montrant Adrian « The Vulture » Toomes de Michael Keaton, comme on le voit dans Spider-Man : Retrouvailles, faisant une apparition, et en attendant le retour de Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock dans Venom : qu’il y ait un carnage, le cinéaste semble avoir gâché une future apparition de Venom dans Morbius à son arrivée en janvier 2022.

Dans son interview pour MovieZine, interrogé sur la direction de grandes stars, Espinosa a déclaré: « Cela semble généralement étrange avant le début de la journée, lorsque vous regardez le programme et que vous vous tenez vous-même sur le plateau. Lorsque vous vous promenez là-bas, l’enregistrement ressemble à un suédois production, mais quand vous regardez le programme et lisez des noms comme Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, alors c’est cool et très excitant. Mais une fois que vous commencez à travailler, c’est exactement la même chose. Un acteur veut un réalisateur et les acteurs veulent être dirigés. »

Alors qu’Espinosa a déjà travaillé avec Hardy, l’inclure dans la même phrase a Keaton et Leto sans aucune incitation suggère que l’acteur de Venom était dans son esprit et soulève la question de savoir si nous verrons Eddie Brock apparaître dans Morbius en quelque sorte. Cela correspondrait certainement aux rumeurs de fuites déjà présentes sur le prochain film du vampire vivant.

L’année dernière, il a été affirmé qu’un codétenu de Toomes, Mac Gargan, joué par Michael Mandolin, s’était évadé de prison avec Cletus Kasady, mais nous savons maintenant que Carnage de Woody Harrelson sera en fait de sortie dans Venom : qu’il y ait un carnage, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour le découvrir à quel point cette théorie est alignée.

Ce que l’on sait, c’est qu’il y a et qu’il y a toujours eu un plan pour amener l’univers Sony Marvel et le MCU ensemble, et il semble qu’une grande partie de cette connexion va être traitée dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le président de Sony, Sanford Panitch, a précédemment suggéré qu’il existe « en fait un plan » pour connecter les univers et que le lien entre eux sera expliqué lors de la prochaine sortie de Spidey.

Semblable au croisement possible de Venom et Morbius, le réalisateur de Venom: Let There Be Carnage, Andy Serkis, a déjà laissé entendre que nous pourrions voir un certain nombre de méchants faire de brèves apparitions dans le film lorsqu’Eddie Brook rend visite au Ravencroft Institute For The Criminally. Fou. Considérant Morbius était censé avoir une bande dessinée croisée avec Venom et Spider-Man au début des années 1990, la probabilité que le couple se rencontre dans l’univers Marvel de Sony est presque acquise. Tout sera révélé au fur et à mesure que ces films commenceront à se dérouler au cours des six prochains mois.

