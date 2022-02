Le réalisateur de Morbius compare le personnage à Wolverine et Venom

Sony

L’anti-héros personnifié par Jared Leto entretient des similitudes avec d’autres personnages de Marvel et son réalisateur est clair à ce sujet.

©IMDBJared Leto comme Morbius

Michel Morbius C’est un médecin avec une étrange maladie du sang qui détruit lentement sa vie. Alors, il prend une décision radicale et réalise un mystérieux traitement qui aura des conséquences incroyables : Il le transforme en vampire ! Le personnage arrivera au cinéma sous peu sous la direction de Daniel Espinosa et personnifié par le talentueux Jared Leto.

Le film devait initialement sortir en 2020, mais a été retardé plusieurs fois en raison de la crise du COVID-19. Enfin, il sortira en salles le 1er avril 2022. Le temps qu’il a fallu pour atteindre sa première a laissé beaucoup de gens s’interroger sur sa place. Morbius dans le Univers des personnages de Spider-Man ce qui se développe Sony. Est-il un anti-héros dans le meilleur style Venin ou sera-ce un méchant?

Morbius est un anti-héros

Le réalisateur du film a récemment appelé le personnage « Anti Hero » et dit: « La plupart des grands héros sont des anti-héros. Nous ne voulons pas être les élus et Morbius ressent la même chose. Les personnages les plus intéressants de Marvel sont ceux qui ont un pied de chaque côté : Magneto, Rogue, Wolverine, Venom. Ce sont les plus fascinants pour le public et les lecteurs de bandes dessinées. »

Venin est venu au cinéma avec l’interprétation de Tom Hardy qui, jusqu’à présent, est un anti-héros qui a combattu des méchants comme le symbiote Carnage. Cependant, il semble que bientôt le Protecteur de la mort empruntera le chemin du méchant dans le Univers cinématographique Marvel quand il traverse homme araignée. Ou du moins c’est une probabilité latente après avoir vu des scènes post-crédits qui pointent dans cette direction.

carcajous dans les films c’est un héros plus traditionnel, du moins à partir du moment où il rejoint les X-Men et noue un lien sain avec Charles Xavier qui le guide et l’aide à devenir une figure importante pour les jeunes mutants de l’école dans laquelle ces personnages habitent. Son homologue de roman graphique est plus brutal, bien que nous ayons vu une partie de ce côté de Logan dans quelques entrées sur grand écran.

Sony prépare une série de films qui tournent autour de l’univers de Spider-Man avec des personnages tels que Venom, Morbius, Madame Web, Kraven the Hunter et d’autres projets. Certaines rumeurs sur Internet suggèrent que nombre de ces méchants, transformés en anti-héros, pourraient à l’avenir former l’équipe connue sous le nom de Six sinistres et avoir votre propre film. Il va falloir patienter !

