Le réalisateur de Monster Hunter, Paul WS Anderson, discutera en direct avec les fans le 2 décembre

Le réalisateur Paul WS Anderson participera à une discussion exclusive sur le prochain film Chasseur de monstre le mercredi 2 décembre de 17h à 18h PST. En partenariat avec Capcom, l’événement sera diffusé sur la chaîne Twitch de CapcomUSA. L’influenceur Social Dissonance animera la discussion et donnera à Paul Anderson l’occasion de répondre aux questions des fans. L’événement comprendra des apparitions spéciales des développeurs de “Monster Hunter” Ryozo Tsujimoto et Kaname Fujioka. Chasseur de monstre est basé sur le jeu vidéo le plus vendu de Capcom, “Monster Hunter: World”.

QUOI: Paul WS Anderson chat exclusif pour discuter du prochain film Chasseur de monstre

chat exclusif pour discuter du prochain film Chasseur de monstre OMS: Animé par Social Dissonance, avec des apparitions spéciales de Ryozo Tsujimoto, producteur du Chasseur de monstre série et Kaname Fujioka, directeur exécutif et directeur artistique de “Monster Hunter: World”

Animé par Social Dissonance, avec des apparitions spéciales de Ryozo Tsujimoto, producteur du Chasseur de monstre série et Kaname Fujioka, directeur exécutif et directeur artistique de “Monster Hunter: World” QUAND: Mercredi 2 décembre de 17h à 18h PST

Mercredi 2 décembre de 17h à 18h PST OÙ:CapcomUSA Twitch

Derrière notre monde, il y en a un autre: un monde de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur domaine avec une férocité mortelle. Lorsqu’une tempête de sable inattendue transporte le capitaine Artemis (Milla Jovovich) et son unité (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) dans un nouveau monde, les soldats sont choqués de découvrir que cet environnement hostile et inconnu abrite des monstres énormes et terrifiants immunisés contre les leur puissance de feu. Dans leur bataille désespérée pour la survie, l’unité rencontre le mystérieux chasseur (Tony Jaa), dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d’avance sur les puissantes créatures. Alors qu’Artemis et Hunter construisent lentement la confiance, elle découvre qu’il fait partie d’une équipe dirigée par l’amiral (Ron Perlman). Face à un danger si grand qu’il pourrait menacer de détruire leur monde, les courageux guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper pour la confrontation ultime.

Chasseur de monstre – de Screen Gems, Constantin Film, Tencent Pictures et Toho – commence son déploiement mondial en Chine le 4 décembre et fera ses débuts en Amérique du Nord le 25 décembre. Basé sur le phénomène mondial des séries de jeux vidéo Chasseur de monstre. Écrit pour l’écran et réalisé par Paul WS Anderson, produit par Jeremy Bolt, Paul WS Anderson, Dennis Berardi, Robert Kulzer, Martin Moszkowicz. Avec Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip ‘TI’ Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung et Ron Perlman.

