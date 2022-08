Le réalisateur de Mission: Impossible jette un doute sur le départ de la franchise de Tom Cruise

Depuis quelque temps, on sait que Mission : Impossible 7 & 8 devaient être le chant du cygne de Tom Croisièreest Ethan Hunt. C’est du moins ce que tout le monde pensait, mais maintenant le réalisateur Christopher McQuarrie a jeté le doute sur la prochaine série de Mission impossible les films étant la fin de la course de Cruise dans la franchise. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’indices sur le sort de Hunt dans les nouveaux films, y compris des rapports à cet effet plus tôt cette année, il semble que ce ne soit peut-être pas le cas. Parler à Allumez le fusible podcast, McQuarrie a expliqué:

« Laissez-moi vous dire que je travaille avec Tom Cruise depuis 15 ans et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis tenu à côté de l’homme, j’ai été témoin d’un événement, puis j’ai lu à ce sujet dans les métiers le lendemain. et rien de ce qu’ils décrivent n’est réellement vrai… Lorsque vous lisez des articles dans les métiers, mettez simplement le mot imaginaire devant le titre : « L’ordre du jour est… » Lorsque vous lisez « sources anonymes » ou « sources proches de la production disons, ‘c’est quelqu’un qui le diffuse pour une raison spécifique. C’est quelqu’un qui veut que les autres pensent cela pour une raison spécifique, et vous ne pouvez jamais savoir avec certitude quelles sont ces raisons. Vous apprenez à l’ignorer et à en rire. Dans le monde d’aujourd’hui, vous attendez 17 minutes et un autre cycle de nouvelles le balayera.

Tom Cruise pourrait-il revenir pour plus de films Mission: Impossible? C’est possible.

Primordial

Tom Cruise passe le meilleur moment de sa carrière en ce moment grâce à son apparition dans Top Gun : Maverick, qui est devenu le plus grand film de l’année, de l’histoire de Paramount et de la carrière de Cruise en quelque sorte. Le film a été un phénomène de l’année après avoir été retardé de deux ans en raison de la pandémie de Covid, mais il est maintenant assis sur un brut mondial de 1,32 milliard de dollars, soit près de 400 millions de dollars d’avance sur ses plus proches rivaux.

Avec Mission : Impossible – À l’estime, partie 1 et Partie 2 étant considéré comme les derniers films de Cruise dans la franchise, beaucoup pensaient que les films pourraient suivre le succès de Top Gun : Maverick et apporter d’énormes résultats au box-office. Alors que la franchise à elle seule a attiré beaucoup de monde au cours de ses derniers films après quelques entrées fragiles, la perspective d’une finale de franchise est toujours quelque chose qui peut élever un film réussi au niveau d’un méga succès.





Maintenant dans la soixantaine, Tom Cruise ne rajeunit clairement pas et insiste pour réaliser ses propres cascades, ce qui appuierait la conviction que son Mission impossible les jours se terminent. L’acteur ayant également un projet mystère en cours avec le réalisateur McQuarrie, cela mettrait probablement tous les futurs films Mission: Impossible à peu près au moment où Cruise fête son 65e anniversaire, ce qui le placerait sur le territoire de Harrison Ford pour le facteur de crédibilité. Que ce soit ou non Mission Impossible – À l’estime Que ce soit son dernier dans la franchise ou non, rares sont ceux qui s’attendent à autre chose qu’un coup monstre pour le héros d’action.