Le réalisateur de « Mission : Impossible 7 » fête la fin de son tournage

S’il est un exemple clair de persévérance et de résilience dans l’industrie cinématographique moderne, c’est bien celui qui a été présenté lors du tournage du septième volet de la saga « Mission : Impossible », la production ambitieuse avec Tom Cruise (qui sert aussi de producteur exécutif), qui a enfin terminé son tournage.

Sous la direction de Christopher McQuarrie, qui répète son travail dans la franchise après « Rogue Nation » et « Fallout », le film a été l’une des premières productions à faire face à des fermetures obligatoires de tournage en raison de la pandémie de Covid-19, reportant sa première en mai. 2022 jusqu’en septembre de la même année.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Warner Bros rend hommage à l’héritage de Clint Eastwood

Après de multiples pauses dans son tournage face aux cas émergents de coronavirus parmi les membres de la production, une manœuvre explosive de moto qui a mal tourné, le rejet public de l’accident réel d’un train et la démolition d’un pont qui existait depuis presque cent ans (qui allait être démoli de toute façon), McQuarrie a profité de ses réseaux sociaux pour partager un message adressé à son équipe de travail « implacable ».

« Tout ce dont vous avez besoin, ce sont de bonnes personnes. À nos acteurs et à notre équipe indomptés, imparables et implacables. Même dans les meilleures circonstances, cela devrait être impossible. Même en le regardant, nous ne pouvons pas croire ce qu’ils ont réalisé », partage McQuarrie via Instagram avec une photo sur laquelle il pose avec Cruise.

Les mots ne peuvent jamais exprimer de manière adéquate notre gratitude et notre admiration, non seulement pour vous, mais pour vos proches. Ils sont les meilleurs au monde.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Twilight » a aidé Kristen Stewart à comprendre son rôle dans « Spencer »

Lors d’une conférence lors de la récente édition de CinemaCon, Tom Cruice a déclaré que le septième volet de « Mission : Impossible » était « la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais essayée », assurant que dans l’une de ses séquences il a fait un saut. moto d’un ravin pour tomber directement sur une base avec un parachute, soulignant que tout cela a été en faveur du public.

Tom Cruise revient en tant qu’agent MIF Ethan Hunt, avec Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Henry Czerny et Pom Klementieff. Paramount Pictures, après un ajustement de son calendrier de diffusion, a programmé la première de « Mission : Impossible 7 » pour le 7 juillet 2023.