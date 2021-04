Le réalisateur de Meg 2 taquine plus d’un requin géant et un énorme mégalodon chaotique

En ce qui concerne les films de monstres, les franchises sont souvent confrontées à la question de savoir comment faire durer la série lorsqu’elles sont basées sur un seul monstre sans devenir répétitives. Dans le cas des 2018 Le Meg, un film sur Jason Statham combattant un requin préhistorique géant qui a fait plus d’un demi-milliard de dollars au box-office, la réponse semble être « plus c’est mieux ». Le cinéaste Ben Wheatley, qui dirigera Le Meg 2, a récemment laissé entendre à DenOfGeek que le film pourrait voir Statham affronter non pas un mais plusieurs requins géants préhistoriques.

« Je ne pense pas pouvoir dire pour le moment ce qui se passe, les tenants et les aboutissants de [the story]. Mais garanti, il y aura un Megalodon – peut-être plus d’un. «

Basé sur le roman, Meg: un roman de terreur profonde par Steve Alten, Le Meg était une coproduction entre Hollywood et l’industrie cinématographique chinoise. L’histoire tourne autour d’un groupe de scientifiques qui rencontrent un requin mégalodon de près de 80 pieds de long lors d’une mission de sauvetage au fond de l’océan Pacifique.

La mission est dirigée par le plongeur de sauvetage Jonas Taylor, joué par Statham, qui avait auparavant perdu deux membres de son équipage à cause du requin « Meg », et est devenu amer et déprimé par le fait que personne ne croyait à son histoire. Après une longue bataille acharnée, Jonas et les autres réussissent à tuer le Meg, seulement pour découvrir qu’il était la progéniture d’un requin beaucoup plus grand.

Le film s’est terminé avec le plus grand Meg rencontrant également sa disparition après avoir été mortellement blessé et entouré de requins tueurs. Mais dans l’apogée, il a été indiqué que davantage de membres de l’espèce mégalodon s’étaient échappés des profondeurs de l’océan où ils s’étaient cachés pendant si longtemps, créant une suite possible. Selon Wheatley, la suite portera l’action à un tout autre niveau.

«Je fais du storyboard en ce moment sur Meg 2. Cela dure depuis quatre mois, cinq mois. C’est mon endroit heureux, j’adore le storyboard. Alors oui, je coupe des story-boards et je regarde des animatiques, et je construis lentement le film. C’est vraiment excitant. C’est juste une action à grande échelle. «

Ce n’est pas la première franchise à laquelle Statham a été attaché qui a commencé relativement bien, mais est devenue de plus en plus ridicule à chaque nouvel opus. La même chose s’est produite avec le Transporteur série et Rapide furieux. Malgré le ton exagéré des suites de ces franchises, Statham ne manque jamais d’apporter sa gravité robuste et sans fioritures à ses rôles, ce qui aide à vendre la prémisse, même si cela a à voir avec la lutte contre un groupe de requins préhistoriques. .

Compte tenu du succès en évasion de l’original Le Meg, sa suite devrait également bien se comporter, et il est confirmé que Statham reviendra dans le rôle principal, ainsi que sa contribution au processus de développement de l’histoire. Il sera intéressant de voir si l’acteur parvient à se créer une autre franchise d’un milliard de dollars à partir de zéro. Cette histoire vient de Den of Geek.

Sujets: The Meg 2, Meg