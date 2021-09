Le réalisateur de Matrix 4 a une raison très simple de ressusciter Neo et Trinity

Les résurrections matricielles ramènera à la fois Keanu Reeves en tant que Neo et Carrie-Anne Moss en tant que Trinity, ce que nous savons depuis un certain temps. Ce que nous ne savons pas, c’est pourquoi maintenant ? Eh bien, directeur de retour Lana Wachowski a maintenant offert un aperçu profondément personnel des raisons pour lesquelles elle a ressenti le désir de ramener ces héros de science-fiction bien-aimés au grand écran, et c’est pour une raison que la plupart comprendront: le chagrin.

« Mon père est mort, puis cet ami est mort, puis ma mère est morte. Je ne savais pas vraiment comment gérer ce genre de chagrin. Je ne l’avais pas vécu de si près… Vous savez que leur vie va se terminer et pourtant c’était encore très dur. Mon cerveau a toujours atteint mon imagination et une nuit, je pleurais et je n’arrivais pas à dormir, et mon cerveau a explosé toute cette histoire. Et je ne pouvais pas avoir ma mère et mon père, mais soudainement je avait Neo et Trinity, sans doute les deux personnages les plus importants de ma vie. C’était immédiatement réconfortant d’avoir ces deux personnages en vie à nouveau, et c’est super simple. Vous pouvez le regarder et dire : » ok, ces deux personnes meurent et ok, ramenez ces deux personnes à la vie et oh, ça ne fait pas du bien. Oui, c’est vrai ! C’est simple, et c’est ce que fait l’art et c’est ce que font les histoires, elles nous réconfortent. »

Après la mort de ses parents, Wachowski a pu utiliser le monde de La matrice pour réaliser quelque chose qu’elle ne pouvait pas dans la vraie vie, la résurrection. Le cinéaste a finalement décidé de ramener à la fois Neo et Trinity comme moyen d’atteindre une sorte de confort, et c’est sans aucun doute ce que beaucoup ressentiront en voyant à nouveau les deux personnages à l’écran après toutes ces années.

Comme taquiné dans la bande-annonce récemment publiée, The Matrix Resurrections est une continuation de l’histoire établie dans le premier La matrice. Il réunit Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss en tant qu’icônes cinématographiques Neo & Trinity dans une extension de leur histoire qui s’aventure dans la matrice et encore plus profondément dans le terrier du lapin. Une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action et une échelle épique, elle se déroule dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit.

Les résurrections matricielles a amassé un casting stellaire aux côtés d’Abdul-Mateen, Reeves and Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman et Christina Ricci , qui a récemment été annoncé pour rejoindre le projet très attendu. Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson reviennent également et reprendront leurs rôles respectifs de la trilogie précédente.

Le quatrième film de La matrice La franchise est une production conjointe de Village Roadshow Pictures et Venus Castina Productions et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur le niveau sans publicité de HBO Max aux États-Unis. pendant un mois commençant à cette même date. Lana Wachowski a fait cette révélation lors d’une allocution au Festival international de littérature de Berlin.

