Le réalisateur de Marvel’s Blade parle de l’importance de la version originale de Wesley Snipes

Avant le début de la phase 4 du MCU, beaucoup se demandaient quels nouveaux personnages et mondes seraient introduits pour le prochain chapitre du MCU. Lorsque Mahershala Ali, deux fois lauréat d’un Oscar, a été annoncé comme le nouveau Blade au Comic Con en 2019, la foule est devenue folle. Beaucoup attendaient de voir le chasseur de vampires rejoindre le MCU et introduire un tout nouveau lot d’ennemis dans la franchise.

Bien que le personnage ne soit pas l’un des plus populaires de Marvel, beaucoup le connaissent en raison de la version de Wesley Snipes du Lame trilogie qui a débuté en 1998. Le Lame trilogie incluse Lame, Lame II, et Blade Trinity. Ces films ont pour la plupart connu du succès, un exploit impressionnant car c’était avant l’énorme boom des super-héros des années 2000. Dans une interview de indiewire avec le réalisateur Bassam Tariq, qui s’occupe de la version MCU de Blade, il a parlé de l’héritage laissé par la version de Snipes tout en faisant allusion à ce qui va arriver.

« Ce qui est excitant dans le film que nous faisons, c’est [there] n’a pas été un canon pour ‘Blade’, alors que nous lisons les bandes dessinées et tout, » Bassam Tariq mentionné. « Le fait qu’il soit un promeneur de jour est la seule chose qui a été établie, et vous savez que nous ne pouvons pas nier ce que Wesley Snipes a fait, c’est-à-dire qu’il a essentiellement lancé tout ce processus. Un homme noir a créé le monde des super-héros dans lequel nous sommes, c’est juste la vérité. Pour moi de travailler maintenant avec quelqu’un d’aussi talentueux et un mastodonte que Mahershala Ali, et l’écrivain Stacy Osei-Kuffour, je suis tellement – je suis tellement honoré de travailler avec de vrais mastodontes et talents noirs . Pour moi, d’être simplement avec eux dans cette pièce, d’écouter et d’apprendre au fur et à mesure que je construis cela, c’est vraiment un honneur. »

Beaucoup de crédit X Men (2000) ou Homme araignée (2002) comme étant les films qui ont lancé le succès cinématographique de Marvel, mais Lame, titré par Wesley Snipes a été le premier à vraiment le faire. Ce fut un succès au box-office et est devenu culte au fil du temps. La suite, réalisée par Guillermo Del Toro, est considérée par beaucoup comme encore meilleure. Snipes a été félicité pour sa performance en tant que daywalker et sa tenue, ses lunettes de soleil et un trench-coat, est devenue emblématique.

Ali a certainement de gros souliers à remplir avec sa version de Blade. Il a la chance d’être tout aussi cool, mais ce sera moins sanglant puisque c’est dans le MCU et sera très probablement PG-13. Ce sera également la première fois que des vampires seront dans le MCU, ce qui a été évoqué Dans un épisode de Loki, Mobius (Owen Wilson) a mentionné des vampires suggérant que les monstres suceurs de sang existent quelque part dans le multivers.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie officielle pour Lame, une publication sur Twitter de Marvel India semblait confirmer que Lame pourrait sortir le 7 octobre 2022. Cependant, Marvel Studios n’a encore rien confirmé.

Jusqu’à Lame sort, les fans de Marvel ont encore beaucoup à attendre Éternels, Spiderman : Pas de chemin à la maison, Doctor Strange : Multivers de la folie, Thor : Amour et Tonnerre, et les différentes émissions de télévision sur Disney+. Cette nouvelle provient de CinemaBlend.

