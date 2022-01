Le réalisateur de Macbeth, Joel Coen, discute du travail sans frère Ethan

Les frères Coen sont ce que nous appelons Joel et Ethan depuis 1984 Sang Simple frapper les écrans. Ils ravissent le public depuis près de quatre décennies avec des joyaux, notamment Élever l’Arizona, Barton Fink, Le proxy Hudsucker, Fargo, Le grand Lebowski, Ô frère, où es-tu?, Il n’y a pas de pays pour les vieillards, Brûler après lecture, Un homme sérieux, Le vrai courage, À l’intérieur de Llewyn Davis, la liste continue. Cependant, Ethan Coen a décidé de quitter le manège et de se lancer dans une nouvelle aventure théâtrale. celui de Joël Coen La tragédie de Macbeth sera le premier projet solo du scénariste/réalisateur. Joel Coen, selon le Los Angeles Times, explique : « Je savais que je dirigerais le prochain tout seul », dit-il. « Si j’avais travaillé avec Ethan, je n’aurais pas fait Macbeth, ça ne l’intéresserait pas. »

Le projet a commencé à prendre forme lorsque l’actrice Frances McDormand, épouse de Joel, « prévoyait de faire une production de ‘Macbeth’ sur scène et m’a demandé si je le dirigerais. J’ai dit que je ne le ferais pas sur scène mais si vous voulez Considérez-le comme un film, nous pouvons faire quelque chose d’intéressant », explique Coen. Après la performance de McDormand, l’idée est restée avec lui. « C’est une fonction de la façon dont mon cerveau fonctionne », explique-t-il. « Si je peux y penser en termes cinématographiques, alors je peux me faire une idée. » L’histoire était solidement ancrée dans sa timonerie. C’était « vraiment une histoire de meurtre, à propos d’un couple qui complotait un meurtre, j’avais l’impression d’être sur un terrain confortable ».

Qui avait-il en tête pour le personnage principal ? Coen avait voulu travailler avec Denzel Washington toute sa carrière. « Nous avions déjeuné il y a plusieurs années, nous avons parlé de manière générale de travailler ensemble si la bonne chose se présentait, ce genre de conversation. Lorsque cela est arrivé, il a semblé être un choix évident. Nous nous sommes rencontrés une fois, et c’était ‘faisons-le.' »











Cet été, Ethan Coen a parlé de ses premières expériences en tant qu’enfant et de sa réaction face aux pièces de théâtre, et a admis qu’il était surtout ennuyé par l’expérience. Mais au fil du temps, il a vu un appel à la réalité du théâtre que vous ne ressentez pas sur un plateau de tournage. « Je me sens totalement à l’aise avec les films. Mon frère et moi faisons des films depuis que nous sommes enfants », a-t-il déclaré à propos de Joel Coen. « Mais travailler sur des films est une chose technique au coup par coup. C’est exactement le contraire de cela; c’est une chose fluide et fragile où tout affecte la chose suivante. Ce qui est terrifiant à ce sujet, c’est que tout peut aller en enfer en un instant. Vous prenez une mauvaise décision pendant les répétitions, et ce n’est tout simplement pas comme faire un film, où vous pouvez toujours récupérer des erreurs et gifler des choses ensemble et leur donner un sens d’une manière différente. Mon Dieu, c’est vraiment différent. «





Il montra ensuite la scène. « C’est intéressant », dit-il à NME avec un sourire. « Oui, ça m’intéresse cette. Les gens pensent que c’est à propos de l’expression de soi ou quelque chose comme ça, et ce n’est pas à propos de ça. Vous le faites parce que c’est engageant et stimulant et vous aimez le processus de le faire. Et bon sang, il y a quelque chose de fantastique quand ça marche. »

Les parallèles abondent avec les nouveaux intérêts des frères, l’un emmenant Shakespeare au grand écran, tandis que l’autre emmène son écriture sur scène. Alors que les fans de l’œuvre immense et révolutionnaire des frères pourraient craindre que les deux ne s’associent à nouveau, il semble y avoir de la place pour se rencontrer au milieu des passions des deux. Avec leurs talents, ils pourraient également lancer une nouvelle ère pour eux-mêmes et pour le public.









