Le réalisateur de « Ma » a déjà une idée pour une éventuelle suite

En 2019, les fans de thrillers et d’horreur psychologique ont pu assister à l’un des films les plus étranges jamais sortis du catalogue de la maison de production. Blumhouse, qui a eu la participation inattendue du gagnant du Oscar, Octavia Spencer.

Avec un budget de seulement 5 millions de dollars et un total brut de 60 millions de dollars au box-office mondial, « Ma»Présente une histoire étrange sur une femme solitaire d’âge moyen qui parvient à se lier d’amitié avec un groupe d’adolescents, cachant ses sombres intentions sous une fausse gentillesse et une promesse de fête et de débauche.

Le directeur Tate Taylor, qui est également scénariste pour le film, a partagé dans une récente interview avec Entertainment Weekly quelques mots sur la possibilité de faire une suite: «Je ne pense pas que nous pensions que Ma J’allais avoir cette vie plus tard comme une sorte de culte, et je pense que cela vaut la peine d’en discuter », dit-il.

« Je sais que Octavia Je le ferais, c’est pourquoi j’ai laissé exprès sa mort ambiguë. Mon idée est qu’elle est allée dans une autre ville, a ouvert des maisons dans une autre ville et tue des gens lors de journées portes ouvertes. Je pense qu’elle est une agence immobilière dans le nord-ouest du Pacifique, et je ne vois que des blancs qui regardent ces manoirs. C’est tout ce à quoi je suis arrivé. »

À la fin de la bande, Ma elle reste dans sa maison en feu tout en serrant un cadavre dans ses bras, sa mort est donc une question laissée en suspens. Il s’agit d’un scénario similaire à celui présenté lors du redémarrage de « Halloween”En 2018, où Michael Myers a réussi à survivre, comme le montre le teaser de « Halloween tue».

Le succès financier du film, indépendamment de l’accueil critique tiède, pourrait être une raison suffisante pour Blumhouse prendre l’initiative de faire une suite, avec la possibilité qu’elle soit transformée en franchise complète.

Dans les années qui ont suivi sa création, le personnage est également devenu un mème parmi les fans d’horreur. La même Octavia Spencer Il en serait conscient, partageant à travers ses réseaux sociaux les images qui lui semblent les plus drôles.