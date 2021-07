Le réalisateur de l’original « Space Jam » s’en prend à la suite

Malgré le mauvais accueil de la critique, le public semble bien réagir au lancement de « Space Jam: A New Legacy », un film qui depuis son premier week-end en salles a présenté des chiffres prometteurs au box-office international du même de sorte que dans leurs reproductions HBO Max (disponibles uniquement dans le catalogue américain, pour l’instant).

Cependant, une personne en particulier ne semble pas entièrement satisfaite de la nouvelle aventure mettant en vedette Bugs Bunny et le reste des propriétés de Warner Bros Pictures : Joe Pytka, réalisateur de l’original « Space Jam » sorti en 1996 et dont le travail au-delà de la bande est limité à la production de publicités et de clips musicaux.

TMZ a révélé que Pytka n’avait pas mesuré ses mots en parlant de « Space Jam: A New Legacy ». Le site rapporte que le cinéaste a déclaré que le nouveau film ressemble « à l’une de ces poupées rembourrées que vous achetez à la boutique de cadeaux de l’aéroport pour votre enfant lorsque votre voyage d’affaires a duré trop longtemps ».

Pytka a également déclaré qu’il était incapable de terminer la bande en une seule session, prenant cinq tentatives distinctes pour terminer sa course de deux heures. Le réalisateur a également déclaré que la bande originale du nouveau « Space Jam » était « insignifiante » par rapport à la bande originale.

La bande originale « Space Jam » présente l’une des bandes sonores les plus emblématiques des années 90, présentant au public des chansons comme « For You I Will » de Monica, « I Believe I Can Fly » de R. Kelly et « Space Jam » de Quad City DJ. les critiques du cinéaste ne s’étendaient pas seulement au traitement de ses personnages dans l’histoire.

Selon Pytka, la façon dont Bugs Bunny est présenté est la partie qui lui a le plus « brisé le cœur », en plus de s’assurer que « Lebron n’est pas Michael ». Le cinéaste conclut que le film n’est qu’un produit de l’époque où il est sorti et qu’il n’est pas furieux à ce sujet, « il pense juste que ça craint ».

LeBron James, qui en plus d’y jouer le rôle de producteur exécutif du film, n’a pas répondu aux commentaires de Pytka, bien qu’il ait répondu aux « haters » le week-end dernier en partageant la nouvelle de la collecte de 31 millions de dollars lors de votre premier fin de semaine. Actuellement, « Space Jam: A New Legacy » a réussi à lever 53 millions de dollars dans le monde.