Le réalisateur de « Loki » explique l’influence de Kevin Feige sur la série

S’il y a bien une chose que les avancées de « Loki » nous ont fait comprendre ces derniers mois, c’est que la série avec Tom Hiddleston s’apprête à être quelque chose de vraiment rare, au sens strict du terme. C’est quelque chose que Kate Herron, réalisatrice de la série, a pu confirmer dans une interview accordée au Hollywood Reporter.

Et c’est que Herron assure que juste au moment où elle et l’équipe créative pensaient que la série commençait à devenir trop bizarre pendant son développement, Kevin Feige, président de Marvel Studios, les a encouragés à élever encore plus le niveau de rareté.

« Loki » consistera en six épisodes passionnants dans lesquels l’Asgardien titulaire doit entreprendre un incroyable voyage dans le temps et l’espace pour aider Monius M. Mobius (Owen Wilson) et la Temporal Variation Authority à rétablir l’ordre dans différentes chronologies. .

« Quelque chose que j’ai toujours remarqué, c’est que parfois nous présentions quelque chose et que nous étions sur la bonne voie, mais il disait toujours ‘D’accord, c’est bien, mais va plus loin’ », a déclaré Herron, qui reconnaît que lorsqu’il pensait que quelque chose s’était avéré être trop rare pour la série, Feige répondrait qu’ils devraient la rendre encore plus étrange,

« Il veut raconter la meilleure histoire et je trouve utile d’avoir un œil vigilant sur tout et le fait qu’il défie tout, y compris Tom, sur le plateau. Il a cette énergie incroyable et ce grand jeu qui fait que tout le monde se lève pour l’occasion », a ajouté la réalisatrice à propos de son travail avec Feige.

Ces commentaires font suite à ceux de Michael Waldron, scénariste en chef de la série, qui assure que Loki est un abruti complet, ce qui permet de prendre facilement quelques libertés supplémentaires au moment de l’écriture de la série. « Loki » prépare sa première sur Disney+ le 9 juin.