Le réalisateur de l’émission télévisée The Sandman de Netflix derrière Black Mirror et Doctor Who

L’adaptation de Netflix de Neil Gaiman L’homme de sable commence lentement à prendre forme, avec des rapports indiquant que l’émission a débarqué son premier réalisateur. Selon certaines sources, Netflix a engagé le réalisateur britannique Toby Haynes pour diriger L’homme de sable, bien qu’il n’y ait actuellement aucune confirmation concernant le nombre d’épisodes.

Le catalogue arrière de Hayne comprend une quantité impressionnante de télévision de genre bien considérée, y compris Docteur Who, Sherlock, Miroir noir, et Être humain. Le réalisateur est également à bord pour diriger le prochain remake de la série télévisée britannique utopie, avec John Cusack. L’inclusion de Toby Haynes serait certainement une victoire pour L’homme de sable, avec ses œuvres précédentes démontrant clairement sa capacité à gérer le genre de thèmes sombres et contemporains de l’histoire de Neil Gaiman.

Au cours des dernières décennies, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses pour adapter le séminal de Neil Gaiman L’homme de sable série de bandes dessinées à vivre-action. Heureusement, l’auteur est maintenant convaincu que les choses se mettront enfin en place sur Netflix dans un avenir très proche. Gaiman a récemment discuté de la prochaine adaptation, suggérant que leur approche de l’histoire changera légèrement toutes ces années plus tard, laissant entendre que certains personnages auront probablement un aspect différent une fois qu’ils feront enfin leurs débuts en direct.

“Mais l’idée est de tout raconter”, a-t-il déclaré plus tôt cette année. «Nous pouvons également faire quelque chose qui, à mon avis, est un peu spécial, qui consiste à le traiter comme un livre audio, car en faisant la série télévisée Netflix, nous considérons beaucoup cela comme: ‘D’accord, nous sommes en 2020, disons que je faisais Sandman à partir de 2020, que ferions-nous? Comment changerions-nous les choses? Quel serait le sexe de ce personnage? Qui serait cette personne? Que se passerait-il? “

Gaiman a également estimé que le moment était venu de donner vie à sa création à l’écran grâce à des effets spéciaux suffisamment avancés pour réaliser pleinement le monde fantastique de L’homme de sable en disant de manière convaincante: «Et ils n’ont jamais fonctionné à cause de tous les effets spéciaux et de ce qui serait nécessaire pour faire les effets spéciaux. Ils n’ont jamais fonctionné parce que vous faisiez quelque chose qui était adulte.

Les gens écrivaient des scripts de films Sandman, et ils diraient: «Mais c’est un film classé R, et nous ne pouvons pas avoir de films classés R à 100 millions de dollars». Donc, cela n’arriverait pas. Vous aviez besoin d’accéder à un monde dans lequel la narration longue est un avantage plutôt qu’un inconvénient. Et le fait que nous ayons soixante-quinze numéros de Sandman plus – essentiellement 13 livres complets – valant du matériel, est une très bonne chose. Ce n’est pas un inconvénient. C’est de notre côté. Et le fait que nous soyons dans un monde dans lequel nous pouvons prendre des choses qui n’existaient que dans la bande dessinée, et qui peuvent maintenant exister dans la réalité. “

L’homme de sable A l’origine, 75 numéros de 1989 à 1996 et suit le personnage principal Dream, également connu sous le nom de Morpheus entre autres noms, une entité conceptuelle aux prises avec sa place dans l’univers. Il est l’un des sept Endless, l’autre Endless étant Destiny, Death, Desire, Despair, Delirium, anciennement Delight et Destruction. The Sandman est une histoire sur les histoires, leur importance et leur évolution, et comment Morpheus, le Seigneur des rêves, est capturé et apprend par la suite que parfois le changement est inévitable.

Avant de passer à l’action en direct, L’homme de sable a récemment reçu sa première adaptation en tant que livre audio exclusif à Audible. L’adaptation pour Netflix est actuellement en production, le tournage étant prévu pour l’automne, mais aucune date de sortie n’a encore été prévue. Cette nouvelle nous parvient grâce à The Illuminerdi.

