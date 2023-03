Le réalisateur de La Petite Sirène explique le but de la nouvelle chanson du film

La petite SirèneLa première bande-annonce complète de a été publiée lors des Academy Awards de Sunday Night, offrant aux fans de la princesse Disney un premier aperçu de ses débuts en direct. Comme pour de nombreux autres remakes d’action en direct de Disney, le film est développé à partir du classique animé de 1989, et cela inclut de nouvelles chansons qui seront entendues pour la première fois dans le film aux côtés de ‘Sous la mer’ et ‘Part de ton monde‘.





S’exprimant dans une nouvelle interview avec Revue Empirele réalisateur Rob Marshall a expliqué comment une nouvelle chanson, ‘Pour la première fois’, trouvera un écho auprès de tous ceux qui ont déjà vécu une expérience nouvelle et inattendue. Il a dit de la nouvelle chanson:

« Il s’agit de ses expériences au moment où elle touche terre. Nous devions créer un numéro qui pourrait presque fonctionner comme un montage, afin que nous puissions lui faire vivre cette expérience – venir sur la terre, ce que c’est que de mettre des chaussures, d’avoir des jambes. Quiconque a une expérience différente, c’est merveilleux et effrayant à la fois.

Il a été révélé au début de la production du film que le film ferait appel aux talents d’auteur de chansons de d’Hamilton Lin-Manuel Miranda et original Petite Sirène l’auteur-compositeur Alan Menken. Le retour de Menken, collaborateur de longue date de Disney, garantit que les nouvelles chansons conserveront la même sensation et le même ton musical que les chansons classiques du film original, mais l’ajout de Miranda, qui a récemment fourni les chansons du hit de Disney. Encantoest un coup de maître à la production.





La Petite Sirène présentera quatre nouvelles chansons.

Disney

Alors qu’il ne reste plus que deux mois avant La petite Sirène débuts dans les salles de cinéma, il y a plus d’un an, le sujet des nouveaux ajouts musicaux du film a été abordé. Ayant été retardée de près d’une année entière en raison des problèmes persistants rencontrés à la suite de la pandémie de Covid, les fans ont attendu longtemps pour voir Halle Bailey prendre enfin sa place parmi les princesses Disney en direct telles que la princesse Jasmine et Emma de Naomi Scott. Belle de Watson. En ce qui concerne ses capacités musicales, le talent de Bailey ne fait aucun doute, et Miranda a déjà parlé de son enthousiasme pour la révélation des nouveaux morceaux.

« Alan Menken m’a appelé et il venait de voir un premier montage et il a pété les plombs. Alan vous dira s’il n’aime pas quelque chose. C’est un gars de cœur et d’opinion sur les manches. Il l’écrit également, ainsi que les chansons, comme il l’a fait avec l’original. Je ne verrai pas de premier montage avant un mois ou quelques mois, mais le fait qu’il soit excité m’excite. Nous avons écrit trois ou quatre airs originaux, ne remplaçant aucun de ceux que vous aimez. Tout cela est dedans. Il n’y a pas de plus grand fan de « Little Mermaid » que moi. Nous avons trouvé quelques opportunités pour d’autres musiques que j’ai hâte de voir. Je suis dans le noir comme n’importe qui d’autre, honnêtement.

La petite Sirène a fait face à sa juste part de négativité sur son casting, mais il ne fait aucun doute que le film sera l’un des plus grands succès de l’année lorsqu’il arrivera dans les cinémas le 26 mai 2023.