Le réalisateur de King’s Man travaille sur un jeu télévisé R-Rated

Les gens diront qu’il n’y a plus de surprises dans l’industrie du divertissement, mais la nouvelle que Matthew Vaughn apporte un nouveau quiz R-rated à la télévision est certainement l’une d’entre elles. Vaughn voit enfin son nouveau film L’homme du roi arrivent dans les cinémas ce Noël à une réponse moins élogieuse de la part des critiques et des premiers publics. Alors que son original Kingsman : les services secrets a été un énorme succès, la suite n’a pas été aussi bien accueillie, mais il espère arranger tout cela avec le troisième film nouvellement annoncé qui entrera en production. Il semble maintenant que Vaughn ait exploré une toute nouvelle voie pour ses talents de réalisateur.

Le jeu télévisé est un incontournable des programmes du réseau depuis les années 1950, mais à une ou deux exceptions près, ils sont fermement ancrés dans un territoire « familial ». Cependant, ces dernières années, il y a eu des rumeurs de nouveaux formats tentant de renverser la tendance, et bien qu’ils n’aient jamais été projetés, les studios commencent à rechercher des idées plus uniques pour régénérer le jeu télévisé pour un nouveau public. le Harry Potter-inspiré Tournoi des Maisons est un exemple d’une adresse IP bien connue introduite dans l’arène des jeux télévisés, et avec de nombreux formats plus anciens considérés comme ternes et datés dans le paysage moderne, le nouveau projet de Vaughn semble qu’il pourrait être une bouffée d’air frais.

En discutant avec Collider de ses futurs projets après L’homme du roi, Vaughn a commenté sa nouvelle entreprise, mais seulement d’une manière très vague et taquine, car il a admis qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails en profondeur à ce sujet. « Et nous sommes en train de faire une télévision… réinventé le quiz, croyez-le ou non. Nous venons de tourner le pilote la semaine dernière. Je vais faire le premier quiz classé R. Je ne peux pas en dire grand-chose. Mais Je regarde le montage plus tard dans la journée », a-t-il déclaré.





En plus de travailler sur le Kingsman série de films, Vaughn a également participé à plusieurs autres projets à succès, notamment Poussière d’étoiles, Rocketman et le Déchirer, foutre une branlée franchise, il a donc livré une variété de genres en tant que réalisateur et producteur, ce qui rend une émission de télévision encore plus excitante pour voir ce qu’il va proposer. Bien qu’il y ait beaucoup de possibilités pour savoir exactement où un format « R-rated » pourrait prendre, il semble que nous devrons attendre un mot officiel pour arriver sur toute la ligne.

Pendant ce temps, le film réalisé par Vaughn L’homme du roi est prêt à sortir en salles le 22 décembre, mais avec des critiques très mitigées et se heurtant à la puissance de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Les résurrections matricielles, on dirait qu’il va avoir du mal dans les cinémas. Si quoi que ce soit, une mauvaise projection dans les salles pour le prequel dirigé par Ralph Fiennes et Gemma Arterton le verra probablement arriver sur les services de streaming plus tôt que prévu, où il pourrait avoir un peu plus de chances de trouver son public.









