Le réalisateur de Jurassic World 3 révèle la réaction de Steven Spielberg à la réunion des personnages hérités

La prochaine suite de Colin Trevorrow, Jurassic World : Dominion, voit le retour de plusieurs personnages hérités du film de monstres classique du réalisateur légendaire Steven Spielberg en 1993, parc jurassique. Le public a hâte qu’Alan Grant, Ian Malcolm et Ellie Sattler se réunissent, et il semble que Spielberg lui-même ne peut pas attendre non plus, Trevorrow révélant à Empire la réaction émouvante du cinéaste bien-aimé de les revoir tous ensemble après tout cela. ans.

« Au moment où tout le monde se présente pour la première fois ensemble, ils sont tous entassés dans une Jeep. Et j’en ai pris une photo et je l’ai envoyée à Steven [Spielberg]. Il est devenu très émotif. Je ne pense pas que même lui était prêt à voir à quel point ce serait émouvant de voir tous ces personnages qu’il aime, et les gens qu’il aime, avoir l’air incroyable et vivre une aventure ensemble.

Steven Spielberg était bien sûr celui qui a réuni les trois médecins en premier lieu, et clairement les voir à nouveau réunis a été une expérience poignante pour lui. Comme ce sera sans aucun doute pour le public en juin de l’année prochaine.

Alors que beaucoup s’attendaient à ce que le parc jurassique trio aurait simplement des camées dans Jurassic World : Dominion, de la même manière que Ian Malcolm de Jeff Goldblum est apparu dans l’épisode précédent Jurassic World : Royaume déchu, le réalisateur Colin Trevorrow a assuré aux fans que c’était loin d’être le cas. Les détails de l’histoire sont pour la plupart gardés secrets pour le moment, mais il a été révélé que le Dr Alan Grant de Sam Neill, le Dr Ellie Sattler de Laura Dern et le Dr Ian Malcolm de Jeff Goldblum feront équipe avec Monde Jurassique personnages Chris Pratt comme Owen Grady et Bryce Dallas Howard comme Claire Dearing, avec le film en équilibre entre les deux ensembles de héros.

«Un film comme celui-ci, avec nos personnages hérités jouant un rôle aussi important que nos personnages modernes, il est difficile de tout rassembler d’une manière qui a de l’élan, et ce n’est pas non plus un film de cinq heures. C’était agréable d’avoir le temps de s’assurer que chaque personnage est honoré comme il doit l’être.

Il semble que l’expérience de retourner dans ce monde infesté de dinosaures ait été émouvante pour toutes les personnes impliquées, Laura Dern ayant décrit l’expérience de travailler avec le parc jurassique présenté à nouveau comme « extraordinaire », ajoutant : « Je me sens vraiment excité et privilégié de faire partie de quelque chose qui, à la base, vous savez, était un message environnemental grâce à [book author] Michael Crichton il y a longtemps. »

Mis à part le trio de parc jurassique Bons gars, Jurassic World : Dominion mettra également en vedette le retour d’un méchant oublié depuis longtemps. Alors que la majeure partie du film reste un mystère, Trevorrow a récemment révélé que nul autre que Lewis Dodgson ferait également un retour en tant que méchant du film. « Il est le méchant principal dans les deux [Crichton’s] romans, et je pense que ce que Campbell a fait avec le personnage est tout simplement incroyable », a déclaré Trevorrow à propos de la performance de Campbell Scott. « J’ai hâte que les gens le voient. »

Retardé d'un an en raison des circonstances mondiales actuelles, Jurassic World : Dominion est maintenant prévu pour une sortie en salles le 10 juin 2022, par Universal Pictures.





