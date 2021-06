Le réalisateur de Jurassic World 3 promet que le trio original de Jurassic Park a de grands rôles à jouer

En 1993, nous avons tous partagé l’admiration d’Alan Grant de Sam Neill et d’Ellie Satler de Laura Dern lorsqu’ils sont entrés parc jurassique et a été témoin de la première apparition des plus grands dinosaures jamais mis à l’écran, et certains diraient depuis, cette époque. Avec le théoricien du chaos de Jeff Goldblum, Ian Malcolm, le trio de personnages a combiné leur plaisir avec la prophétie des effets dévastateurs que pourrait avoir le retour des dinosaures dans le monde. Maintenant Jurassic World: Dominion verra leurs terribles prédictions se réaliser, et le scénariste / réalisateur Colin Trevorrow a confirmé que les trois étoiles joueront un rôle important dans ce qui se passera dans le point culminant de la saga Jurassic.

S’exprimant dans une interview avec CinémaBlend un an avant la sortie du film l’été prochain, Colin Trevorrow a déclaré: « Ce sont de si grands personnages dans le film. Ce n’est pas un caméo. Ils sont dans tout le film, donc je pense qu’il sera difficile de commercialiser le film sans les révéler parce qu’ils sont partout. Je pense que leurs rôles sont aussi importants que ceux de Chris et Bryce. C’est donc vraiment une histoire composée de deux lignes parallèles qui se rapprochent de plus en plus jusqu’à ce qu’elles entrent en collision. La chose que je pourrais faire pour montrer le plus de respect à ces personnages est mettez-les dans une aventure ensemble et ne les laissez pas simplement s’asseoir. Je ne veux pas qu’ils commentent ce qui se passe. Je veux qu’il y soit. C’est ce que nous avons fait. «

Depuis les apparitions très médiatisées mais éphémères de Jeff Goldblum dans Jurassic World : Royaume déchu, qui pouvait être à peu près vu dans son intégralité dans les bandes-annonces, a été une énorme déception pour les fans. Cependant, en 2020, lorsque Sam Neill a partagé une publication Instagram de lui-même, Dern et Goldblum devant la scène Richard Attenborough des studios britanniques Pinewood, il a été promis que leurs rôles dans Domination ne serait pas aussi décevant.

Jurassic World : Dominion verra l’original parc jurassique trilogie croise celle de Monde Jurassique, attirant les stars originales de l’histoire aux côtés de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. La confirmation contribuera grandement à donner la dernière partie du Monde Jurassique trilogie un bon cri pour devenir l’un des plus grands films de tous les temps quand il arrive en 2022 compte tenu Monde Jurassique a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars lors de sa sortie en 2015 et en 2018 Royaume déchu est venu juste en dessous de 1,3 milliard de dollars.

Revenons au cinéma. pic.twitter.com/8hPq1OFa5r – Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 9 juin 2021

Les fans auront la chance de voir les premières images de Domination dans quelques semaines, lorsqu’un segment d’ouverture de cinq minutes sera diffusé avant F9 lors des projections IMAX. La rumeur veut qu’elle corrige l’une des choses qui ont toujours agacé certaines personnes, le clip du début du film reviendra dans un passé lointain, lorsque les dinosaures parcouraient réellement la Terre, et mettra en vedette une multitude de dinosaures plus scientifiquement précis. que celles créées par John Hammond pour son parc. Avec tant de temps à parcourir avant l’arrivée de Jurassic World : Dominion, il y aura beaucoup de temps pour décomposer les nouvelles images et spéculer sur les rôles de Neill, Dern et Goldblum plus en détail avant de pouvoir enfin voir les bêtes du passé se déchaîner sur le monde moderne une fois de plus. Cette nouvelle arrive de Cinemablend.

