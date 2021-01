Le réalisateur de Jurassic World 3 décompose l’évolution de Dominion et sa fin inévitable

Le cinéaste Colin Trevorrow a lancé le Monde jurassique franchise avec un rechapage de parc jurassique, où les dinosaures s’échappent d’un parc à thème pour faire des ravages. La fin de la seconde Monde jurassique Le film prépare apparemment les dinos et les humains à une trajectoire de collision encore plus horrible, alors que les monstres préhistoriques géants atteignent le continent américain et que l’humanité se prépare à faire face à la menace. Dans une récente interview, Trevorrow a laissé entendre que la conclusion de la série dans Jurassic World Dominion serait plus pacifique que prévu, car le monde apprend à coexister avec les dinosaures au lieu de les éliminer.

« Cela me semble il y a si longtemps. Ça fait des décennies [since the franchise began]n’est-ce pas? Ce qui a changé pour moi, c’est – depuis le début, je savais que la mission et la raison pour laquelle j’avais l’impression qu’il y avait une histoire à raconter, c’est que nous pourrions étendre l’histoire à un endroit où les humains devaient coexister avec des dinosaures. sur la planète, de la même manière que nous le faisons actuellement avec les animaux. Cela ne veut pas dire les conduire à l’épicerie, car nous ne le faisons pas non plus. Cela signifie qu’il y a des animaux dans la nature et qu’il y a des animaux dans les zoos et que nous avons des animaux domestiques, et nous avons cette relation très compliquée. Et ils sont [being] chassé aussi. «

Alors que les dinosaures peuvent être assez effrayants lorsqu’ils sont confrontés sur une île déserte avec une puissance de feu limitée, la vérité est que même un petit peloton de soldats avec une puissance de feu décente peut abattre les dinosaures les plus féroces du continent. Alors les dinosaures dans le futur Monde jurassique: Dominion ne peut plus être dépeint comme l’épouvantail invulnérable et tout-puissant auquel la seule réponse humaine peut être de courir et de crier.

Il semble Colin Trevorrow est bien conscient du changement de pouvoir qui s’est produit une fois que les dinosaures ont atteint le continent américain, et donc Domination ne portera pas sur le massacre de dinosaures par les militaires, mais plutôt sur une tentative de l’humanité de se réconcilier avec leur présence. Le cinéaste poursuit en déclarant que son approche personnelle de l’histoire de la façon dont les humains et les dinosaures sont venus vivre côte à côte sera ancrée dans la réalité plutôt que fantastique.

«Pour pouvoir nous emmener d’où nous étions lorsque Jurassic World a commencé, là où nous voulons aller, il a vraiment fallu deux films pour pouvoir justifier cela d’une manière qui semble ancrée dans une réalité que nous partageons tous. Parce que je Je ne voulais pas que cela devienne une série fantastique, et je ne le fais toujours pas. Ce sont juste mes propres valeurs de narration en ce qui concerne la franchise. Je suis sûr qu’un jour, quelqu’un qui est un enfant qui regarde ces films rendra le génial «les gens chevauchant des dinosaures avec des fusils de chasse», et ce sera cool et je le regarderai quand je serai vieux. Ce sera génial aussi. Mais celui-ci, je veux rester un peu plus proche du monde que nous connaître. »

Réalisé par Colin Trevorrow, Monde jurassique: Dominion stars Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Jake Johnson, le juge Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Isabelle Sermon et BD Wong. Le film arrive en salles le 10 juin 2022. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: Jurassic World 3, Jurassic Park