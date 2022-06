Le réalisateur de Joker serait le nouveau responsable du DCEU

Bandes dessinées DC

Le réalisateur de Joker serait celui choisi pour prendre en charge la coordination entre les différents projets du DC Extended Universe. L’information!

© GettyTodd Phillips

Todd Phillips gagné le respect du fandom Bandes dessinées DC avec ton film joker, mettant en vedette Joaquin Phoenix, qui a remporté plusieurs distinctions, dont un Oscar et un Golden Globe pour l’acteur principal de cette histoire sombre et tordue qui montre comment un esprit malade est d’abord jeté par une société qui ne fait pas preuve d’empathie, puis force Arthur Fleck à libérer toute sa fureur et devenir un symbole de rébellion. Épique!

La vérité est qu’après la fusion entre Warner et découverte le nouveau décideur, David Zaslaventend que leUnivers étendu DC récupérer le terrain perdu et en ce sens, ils disent de Le journaliste hollywoodien qu’il y a un nom choisi pour agir en tant que « Kévin Feig » de la marque qui compte parmi ses poids lourds Superman, Wonder Woman et Batman.

Une décision qui peut susciter la polémique

C’est ainsi que sont nées les rumeurs selon lesquelles Todd Phillips serait le bon cinéaste pour cette nouvelle tâche. peut-être des fans de CC ne recevez pas les nouvelles de la meilleure façon possible car la vérité est qu’il n’est pas un expert de la mythologie de ces personnages qui ont tant voyagé dans les vignettes. Oui c’est vrai qu’il a réalisé un vrai Home Run avec jokermais ce film semble très éloigné du genre super-héros.

Le nouveau Univers étendu DC sera plus lié à la réalité Quoi joker Oui homme chauve-souris? Il est difficile de concevoir que les adeptes de la SnyderVerse qui se sont tant battus pour qu’un nouveau consultant prenne en charge ce multivers sont satisfaits de cette décision. La caractéristique « fantastique » du genre super-héros est l’une des marques indélébiles qui le distinguent des autres alternatives.

Le rapport note également que les dirigeants actuels de la MGM, Michael DeLuca et Pamela Abdy, sont ceux choisis pour remplacer Toby Emmerich et diriger ainsi Warner Bros. et New Line une fois leurs contrats avec la société de production à laquelle ils sont liés terminés. Ils seront responsables de Univers étendu DC jusqu’à ce que Zaslav trouve un personnage destiné à cette tâche, dans ce cas et selon THR, Todd Phillips.

