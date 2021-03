Le réalisateur de ‘John Wick’ prépare l’adaptation de ‘Ghost of Tsushima’

Au cours des derniers mois, Sony Pictures Oui Productions PlayStation ont annoncé leur intention de commencer la production de diverses franchises et propriétés de leur catalogue de jeux vidéo, annonçant que le plus récent à rejoindre leur liste d’adaptations n’est rien de moins que « Fantôme de tsushima».

Le jeu d’action exclusif de Playstation 4 développé par Productions Sucker Punch a fait ses débuts l’été dernier, devenant l’un des titres préférés des utilisateurs de console. Bien que les détails sur sa date de sortie estimée ou les acteurs impliqués restent secrets, les fans de films d’action seront sans aucun doute ravis d’entendre le nom de son réalisateur: Chad Stahelski.

Après une carrière d’assistant dans différentes productions, Stahelski est devenu célèbre grâce à son travail dans la saga de «John Wick», Dans lequel il a occupé le poste de directeur depuis la première tranche, préparant ses quatrième et cinquième tranches. En plus de la franchise, le cinéaste a été chorégraphe de combat sur «Deadpool», «The Hunger Games», «Captain America: Civil War» et «The Matrix Reloaded».

Le film mettra en vedette Alex Young et Jason Spitz au sein du label 87Eleven Entertainment, tout comme Asad Qizilbash et Carter Swan au nom de PlayStation Productions et Peter Kang au nom de Sucker Punch Productions.

«Nous adorons travailler avec des partenaires créatifs comme Chad, qui a une passion pour nos jeux, en veillant à ce que nous puissions créer des adaptations riches qui raviront les fans et le nouveau public», a déclaré Qizillbash, responsable de PlayStation Productions dans un communiqué (via ComicBook).

Jusqu’à présent, on sait que Stahelski commencera très bientôt la production de « John Wick 4 » (il a été suggéré que ce sera cet été), il serait donc évident de déclarer que le film est encore dans sa phase de développement précoce et que sa production pourrait encore prendre jusqu’à un an de plus.