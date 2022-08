Le réalisateur de John Wick explique pourquoi les chapitres 4 et 5 n’ont pas été filmés dos à dos

Alors que beaucoup John Wick les fans étaient excités à l’idée de filmer les chapitres 4 et 5 l’un après l’autre, ce plan ne s’est pas concrétisé. Beaucoup ont supposé que l’une des raisons était due aux retards de Covid et que le studio voulait juste sortir quelque chose sans avoir à retarder plus longtemps que nécessaire. Comme John Wick: Chapitre 4 est maintenant profondément en post-production, il y a une question de quand John Wick : Chapitre 5 pourrait se mettre en route. Bien qu’il n’y ait pas encore de mot à ce sujet, le réalisateur Chad Stahelski a révélé exactement pourquoi le plan de tournage a changé. Il a dit ComicBook.com:

« Il semble que dans les autres franchises qui l’ont essayé, ils ont juste l’impression que la même chose est refaite, n’est-ce pas? Comme s’il n’y avait pas de nouvelle influence. Parfois, vous avez besoin de ce souffle créatif pour proposer de nouvelles conneries. Sinon, je suis stressé faire deux films au lieu d’un très bon. Je ne suis tout simplement pas si brillant. Je ne suis pas si intelligent. Je ne suis pas si bon en tant que réalisateur pour projeter ma vision des années dans le futur et faire deux grands films. Je suis putain de chanceux si je peux réussir un grand acte, sans parler de deux grands films. Les morphes du film et John Wicks sont très organiques parce que nous sommes basés sur l’emplacement. Donc, pour planifier, vous savez, 10 emplacements sur deux ans, c’est difficile. Et je pense que c’est aussi une sorte d’arnaque pour les fans. Comme si tu ne me faisais pas de mon mieux. Vous me comprenez quand il y a 200 jours dans une production, nous sommes tous martelés. Les chorégraphes reproduisent les mêmes mouvements. Tu es ennuyé. De cette façon, je change de chorégraphe et je fais tourner les équipes de cascadeurs sur littéralement chaque film et nous essayons toujours d’être meilleurs sur le plan créatif. Et nous essayons de faire nous-mêmes depuis la dernière fois. Je pense qu’il serait injuste pour notre base de fans et injuste pour la propriété en général de simplement l’étirer dans un souci d’efficacité ou d’efficacité financière ou créative. Je préfère le faire, prendre une pause, rassembler nos merdes, analyser nos erreurs et voir ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. »

John Wick a un certain nombre de spin-offs en développement

La John Wick La franchise est l’une de celles qui ont commencé comme une idée amusante qui a réussi à attirer beaucoup d’attention très rapidement et à côté de la série de films principale, il y a deux spin-offs actuellement en production.

Le Continental est une mini-série d’événements préquelle qui agira comme une préquelle des films et se concentrera sur l’hôtel titulaire et sur la façon dont il est devenu le lieu notoire de choix pour la pègre criminelle. Alors que l’émission devrait présenter des versions plus jeunes de certains bien connus John Wick des personnages tels que Winston, John Wick lui-même n’est apparemment pas prévu d’apparaître.

Le deuxième spin-off est Ballerine, devrait commencer le tournage cet été, avec l’actrice du moment Ana de Armas dans le rôle principal. Ayant déjà eu un impact dans Pas le temps de mourir et bientôt apparaître comme Marilyn Monroe dans Netflix ‘ Blond, de Armas jouera le rôle d’une jeune femme élevée comme un assassin qui chasse les tueurs à gages qui ont tué sa famille. Le personnage ayant un lien étroit avec le même syndicat du crime que Wick, il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles Keanu Reeves pourrait faire une apparition dans le film.