Le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, déclare que les Oscars devraient reconnaître les cascades

John Wick directeur Chad Stahelski pense qu’il devrait y avoir un Oscar pour les cascades. Le réalisateur, qui a dirigé l’entrée originale dans le John Wick série de films avec un David Leitch non crédité avant de réaliser lui-même toutes les suites suivantes, a commencé sa carrière en tant que cascadeur avant de devenir le réalisateur d’une série de films très cascadeurs.

En apprenant que l’Académie devrait reconsidérer la création d’une catégorie de cascades, Stahelski a déclaré qu’il ne pensait pas qu’ils y avaient jamais pensé.

Stahelski a déclaré que le problème est que personne n’a cette conversation, à part lui, dans cette interview avec Deadline.

Stahelski a poursuivi en décrivant comment travailler sur des cascades est un travail d’équipe. Pour lui, Scott Rogers s’occupe « des voitures, du gréement et de la sécurité ». Jeremy Arenas, qui s’occupe de la chorégraphie du combat. Il y a aussi trois autres gréeurs et chorégraphes, ainsi que deux assistants coordonnateurs des cascades. Stahelski lui-même coordonne la moitié du travail tandis que les éditeurs assemblent ensuite tous les morceaux. Alors, qui des neuf personnes devrait recevoir l’Oscar de la meilleure cascade ?

«Et pourquoi vous donne-t-on l’Oscar? Il y a la grande chute d’escalier pour John Wick et quelques bons coups de voiture. Il y a une grande chute par la fenêtre. Mais l’effet de John Wick est l’action globale du film. Alors, donnez-vous le prix de la meilleure cascade ou de la meilleure séquence de cascades, ou de la meilleure constante de cascades ? Les cascadeurs ne connaissent pas la réponse. Et je vous garantis que l’Académie non plus.