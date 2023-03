Le réalisateur de John Wick 4 explique comment il a choisi la fin du film

L’article suivant contient des spoilers pour John Wick : Chapitre 4





Pour les quatre derniers John Wick films, depuis que le premier a été créé en 2014 et acclamé par tous, le public du monde entier a continué à être étonné et amoureux de Keanu Reeves‘ performances robustes et son engagement sans faille à l’ensemble de ses propres cascades et séquences de combat. La franchise s’est avérée être la renaissance de l’acteur dans le genre du film d’action, et elle a définitivement porté ses fruits sur tous les fronts. John Wick: Chapitre 4 construit sur tout ce qui a rendu la série de films si unique au centuple, avec les cascades les plus impressionnantes à ce jour couplées à la durée d’exécution la plus longue, et a tout utilisé pour amener l’histoire de Wick à une fin très poétique et épanouissante. Cependant, il s’avère que la fin aurait pu être quelque chose de différent. Selon un rapport de Collider, le réalisateur Chad Stahelski a révélé qu’il y avait une fin alternative qui aurait pu se retrouver dans le montage final, mais il a choisi de suivre la réponse d’un test de dépistage plutôt que les dirigeants de Lionsgate.

Chad Stahelski a été l’esprit créatif dévoué derrière le John Wick franchisé depuis le début. Avec la star principale Keanu Reeves qui le soutient à chaque étape, il sait où la franchise doit aller en termes de retour de Wick dans le monde dangereux qu’il s’est battu pour quitter. Bien sûr, avec l’immense succès au box-office de la série qui n’a fait que grandir à chaque épisode, les chefs de studio de Lionsgate ont été tout simplement désireux de faire perdurer l’histoire de John Wick aussi longtemps que possible. Cependant, il y a eu de nombreux exemples dans l’industrie cinématographique pour prouver que plus n’est pas toujours mieux, et Stahelski a clairement été conscient de tomber potentiellement dans ce piège. Il a depuis révélé que lui et Reeves voulaient laisser la série se reposer pour l’instant tandis qu’un certain nombre de spin-offs à venir comme Le Continental et Ballerine étoffer l’univers de John Wick sous différents angles.





La pression pour garder John Wick en vie

Stahelski a également révélé dans son interview avec Collider qu’il y avait une fin alternative écrite et tournée pour Chapitre 4, en raison de la pression des dirigeants de Lionsgate. Contrairement à la coupe finale, l’alternative aurait vu Wick sortir de sa confrontation finale avec Caine (Donnie Yen) et le marquis (Bill Skarsgard) clairement vivant et capable de continuer pour une autre suite. Cependant, après une projection test devant un public, la réponse a clairement favorisé la coupe finale qui a vu Wick toujours victorieux mais succomber à ses nombreuses blessures à la fois du combat pour se rendre à l’église et du duel au pistolet qui a livré un coup fatal. Stahelski a décrit le processus de tournage des deux fins et de décision sur le sort de John Wick.

« J’ai beaucoup de visages. Je veux dire, j’ai une très bonne relation avec Lionsgate. Ils sont géniaux, ils ont été d’un grand soutien, mais je ne pense pas qu’un dirigeant ou un producteur au monde sourirait quand vous dites que vous allez tuer leur personnage de franchise à succès. […] Mais, vous voulez avoir cette confrontation, comme, « Regardez, c’est ce qui est bien », mais vous devez aussi le voir de leur côté. […] Mais vous savez, ‘Laissez-moi essayer de l’exécuter comme nous sommes. Laissez-moi construire l’histoire autour de ça et je vous ferai un solide. Je vais vous dire quoi, je vais filmer la fin de deux façons, vous savez, avec une petite chose supplémentaire, deux petits plans supplémentaires. Je vous ferai savoir qu’il est vivant, et je vais laisser le public décider, et nous allons tester les deux. […] Et ils étaient super cool. Ils m’ont laissé regarder tout le film. […] … et vous savez, le public de test a définitivement eu un favori de cela, qui est la fin que vous avez vue, et c’était agréable de montrer et d’obtenir de vrais commentaires […] Et tout le monde comprenait très bien cela, et c’était bien d’arriver à cette conclusion ensemble sans avoir à la combattre ou à la forcer.

Alors que l’histoire principale de John Wick est terminée (pour l’instant), divers spin-offs devraient faire leurs débuts en commençant par la série préquelle en trois parties Le Continental en septembre, qui comme son nom l’indique plongera dans les origines de l’empire hôtelier et son rôle dans le monde des assassins.