Le réalisateur de John Wick 4 donne un aperçu de l’implication de Keanu Reeves dans Ballerina

Chad Stahelski, le célèbre réalisateur derrière John Wick: Chapitre 4a récemment mis en lumière la représentation de l’assassin par Keanu Reeves dans le prochain film, Ballerine. S’appuyant sur le succès de John Wick: Chapitre 4il y a eu des discussions en cours sur l’élargissement de la John Wick univers. Dans l’épisode précédent, John Wick a collaboré avec le réalisateur, un chef du crime incarné par la talentueuse Anjelica Huston. Le rôle du réalisateur consistait à former un groupe de jeunes femmes orphelines à devenir des assassins mortels, tout en développant leurs compétences en tant que danseuses. Bien que les téléspectateurs n’aient eu qu’un aperçu des capacités de ces femmes, le prochain film Ballerine vise à explorer davantage le potentiel et la trame de fond de ce groupe intrigant.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Lors d’une interview avec Screen Rant, les déclarations de Stahelski ont fait allusion à une relation distincte entre John Wick et le personnage de Ballerina dans laquelle il assume un rôle de mentor. John Wick donne des conseils précieux, soulignant l’importance de la prise de décision et de faire des choix judicieux. Cependant, le véritable impact et la signification de ses conseils sont révélés lorsque le personnage de la ballerine confronte personnellement les conséquences de ses propres décisions.

» En ce qui concerne ce que vous obtenez de John Wick, c’est presque une blague entre le public et John Wick. Nous savons tous où il va. Nous connaissons tous la route qu’il a parcourue. Donc, quand ils ont leurs scènes, vous comprendre la blague, même si le personnage de la ballerine ne comprend pas. C’est un peu une méta-conversation quand vous y allez, ce qui est assez intéressant, car nous sommes tous au courant de ce que John fait et où il va. Donc sa philosophie ou son point de vue, c’est quand quelqu’un vous donne un conseil, c’est bien, mais parce que vous n’avez pas encore vécu l’événement, vous n’avez pas l’expérience pour accepter le conseil. Je pense que c’est la façon de voir les choses. John donne des conseils et de la tutelle. Peut-être même un petit conseil sur la façon de choisir et de choisir judicieusement. Mais jusqu’à ce que ce choix vous soit vraiment proposé, ce conseil ne signifie pas vraiment grand-chose. C’est donc un petit dilemme intéressant qu’ils ont créé. »

CONNEXES: La franchise John Wick dépasse le cap du milliard de dollars dans le monde





John Wick 5 est en développement précoce

Porte des Lions

Avec son mélange unique de séquences d’action et un scénario captivant, le John Wick La franchise a eu un impact durable sur le genre du film d’action, captivant le public du monde entier. La représentation de Keanu Reeves de l’assassin hanté, John Wick, a été un facteur important contribuant au succès de la franchise, car sa représentation résonne avec les téléspectateurs et les plonge dans le monde granuleux de la franchise. Lors d’un récent appel aux résultats, le président du Motion Picture Group de Lionsgate, Joe Drake, a confirmé que John Wick 5 en est actuellement aux premiers stades de développement.

Lionsgate ne se concentre pas seulement sur l’expansion du John Wick univers à travers les films, mais ils s’aventurent aussi dans d’autres avenues comme les spin-offs et les séries télévisées. En plus de Jean mèche 5les fans peuvent se réjouir du prochain film dérivé Ballerine, qui devrait sortir sur les écrans l’année prochaine. De plus, Lionsgate développe activement trois spin-offs supplémentaires et une série télévisée intitulée Le Continental. Cette extension multiplateforme vise à fournir une cadence régulière de contenu pour la base de fans dédiée, satisfaisant leur appétit pour plus d’histoires se déroulant dans le monde de John Wick.