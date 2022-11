Le réalisateur de John Wick 4, Chad Stahelski, révèle les détails du personnage de Bill Skarsgård

John Wick: Chapitre 4 est l’un des projets les plus attendus de 2023, suite aux retards importants qui ont poussé le film à partir de sa date de sortie initiale en 2021. La franchise, dirigée par la star titulaire Keanu Reeves, n’a connu de succès qu’à partir du premier opus en 2014. John Wick a atteint 86 millions de dollars au box-office, la suite montant en flèche à 171 millions de dollars. En 2019, le troisième film a consolidé la franchise comme l’une des plus réussies du genre d’action, atteignant 327 millions de dollars contre un budget de 75 millions de dollars.





Maintenant, la quatrième entrée devrait battre ces records de franchise car le film a ajouté encore plus de stars incontournables à la distribution. Un grand nom est Bill Skarsgardqui a joué dans Ce et le récent film d’horreur Barbare. Malheureusement, son personnage a été enveloppé de mystère jusqu’à présent, avec peu de preuves de la bande-annonce récemment publiée. Cependant, directeur Chad Stahelski partagé des détails sur le personnage de Skarsgård lors d’une interview avec Collider.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Le nom de son personnage, son nom large, est Le Marquis », explique Stahelski. « Le Marquis est, sans trop en dire, je ne dirais pas vraiment l’antagoniste, mais c’est lui qui est chargé de nettoyer tous les dégâts des trois premiers films. » Les fans ont lentement appris plus sur la mythologie dans le John Wick univers, qu’il s’agisse des règles de The Continental ou de la High Table, qui est au centre de Jean mèche 4. Le marquis semble être une autre couche dans la tradition croissante de la franchise, ajoutant encore plus d’intrigue à la représentation à venir de Skarsgård.





Chad Stahelski révèle plus de détails sur Clancy Brown et Shamier Anderson

Porte des Lions

Jean mèche 4 introduit une foule de nouveaux acteurs dans le John Wick franchise aux côtés de Bill Skarsgård. Shamier Anderson et Clancy Brown rejoignent les films d’action percutants aux côtés de Donnie Yen, Hiroyuki Sanada et Rina Sawayama.

Chad Stahelski a hésité à en révéler trop lors de son entretien avec Collider. Cependant, il a partagé quelques détails supplémentaires concernant les nouveaux visages. Brown est connu sous le nom de The Harbinger, disant: « il est tout ce que ce mot représente. Il donne tout le sentiment, et il est comme notre arbitre de table haute. » Compte tenu de l’implication de Wick avec la table haute dans Chapitre 4le public doit supposer que Brown aura un rôle important à jouer dans les événements qui se déroulent.

Stahelski était prêt à partager plus de détails concernant le personnage d’Anderson, qui sera connu sous le nom de The Tracker. Le réalisateur dit : « Tout le monde a un but. Tout le monde a une raison. Tout le monde a une motivation. Le sien, du moins au début, il est motivé », explique-t-il. « [The Tracker] devient un personnage qui se situe dans la zone grise entre les deux mondes, le monde Wick et le monde réel. »

Keanu Reeves est sans aucun doute dans un monde différent, comme les assassins le sont à chaque tournant. Wick vit en danger constant, et le public ne devrait pas s’attendre à autre chose dans le quatrième épisode à venir. Heureusement, les fans n’ont pas besoin d’attendre trop longtemps pour voir le personnage titulaire aux côtés de ses nouveaux partenaires, avec John Wick: Chapitre 4 arriver dans les salles le 24 mars 2023.