Le réalisateur de John Wick 4 atténue l’idée que Keanu Reeves doit revenir pour John Wick 5

Il était une fois un monde pré-pandémique, les quatrième et cinquième épisodes du John Wick franchise étaient prévus pour filmer dos à dos. Comme les choses ont changé, Jean mèche 4 est maintenant passé, mais le sort d’une autre suite est quelque chose de très indécis. Bien que les performances au box-office de Jean mèche 4 Le studio en veut certainement plus, le réalisateur Chad Stahelski n’est pas si sûr que Keanu Reeves revienne en tant qu’assassin ultra-violent.





Dans une interview avec The Direct, Stahelski a expliqué pourquoi faire Jean mèche 5 pourrait finir par être un cas de pousser la franchise jusqu’à présent. Pour une franchise de quatre films, qui est sur le point d’être étendue de toute façon avec un film dérivé et un événement télévisé préquel, le réalisateur suggère que John Wick a peut-être suivi son cours et que tout autre film ne ferait que répéter la même histoire. Il a dit:

« La vraie question que vous vous posez n’est pas : ‘Est-ce que je le veux ?’ Oui, ça ne me dérangerait pas de le faire. On a juste essayé de le faire sortir du parc. Nous avons essayé de tout mettre sur la table, de ne rien prendre et de tout laisser. Comme, ‘F-k it, chaque idée. Nous n’économisons rien. Nous n’essayons pas de construire. Juste tout ce que vous avez, laissez-le là. Nous sentons que nous avons mis tout ce que nous avions dans John Wick 4, et nous pensons que nous avons terminé le cycle. On a l’impression d’avoir fini. Donc, nous nous disons: « Vous savez, c’était une excellente façon de conclure les trois films précédents et le quatrième et de livrer quelque chose de satisfaisant et d’amusant. » En ce moment, si vous mettez un pistolet dans ma tête, vous pourriez aussi bien me tirer dessus. C’est très facile d’être répétitif. L’astuce consiste à être répétitif avec individualité. Comment mettez-vous votre paternité ou votre agence dans quelque chose qui a manifestement été fait trois fois auparavant ? »

John Wick 4 est le film le plus rentable de la franchise Keanu Reeves.

Le John Wick La franchise a commencé sa vie comme un autre film d’action destiné à rejoindre les nombreux autres films d’action qui ont apporté une violence exubérante au grand écran pour ceux qui n’aiment rien de mieux que de regarder des armes à feu, des explosions et des combats de poings. Cependant, au moment John Wick 3 arrivé, il était clair que la distribution d’ensemble avait créé quelque chose de spécial et cela signifiait évidemment plus de films à venir.

Il semble pourtant que Jean mèche 4, avec sa durée d’exécution prolongée et sa fin très finale pour l’assassin titulaire, a tout amené à un point culminant qui serait difficile à battre pour un autre film. En termes de box-office, le film est actuellement l’un des films les plus rentables de l’année et le plus gros du John Wick la franchise. Il serait difficile pour Stahelski d’être critiqué pour avoir voulu que la franchise sorte en beauté et ne descende pas dans la fosse d’auto-félicitation dans laquelle de nombreuses suites de films d’action de qualité inférieure se sont retrouvées.

Dans l’immédiat, la franchise John Wick continuera avec le spin-off dirigé par Ana de Armas Ballerineet Peacock en deux parties Le Continental, qui arriveront tous les deux au cours de l’année prochaine. D’ici là, nous saurons peut-être avec certitude ce que l’avenir réserve à la John Wick la franchise.