Le réalisateur de « Horizon: Forbidden West » parle de son cadre

L’histoire de « Horizon: Forbidden West » se déroulera six mois seulement après ce qui s’est passé dans « Zero Dawn », son premier opus, emmenant les joueurs PS4 ET PS5 dans un nouvel environnement, nous transportant dans les contrées lointaines de l’Ouest dans ce post monde apocalyptique où les machines habitent la planète comme des animaux sauvages.

Bien que nous n’ayons vu qu’une petite partie de ce que l’équipe de Guerrilla Games a préparé pour présenter sa vision de la région de San Francisco dans ce monde en ruine, il a déjà été souligné que cette carte sera beaucoup plus grande que le jeu précédent.

Dans une récente interview avec Hardware Zone, Benjamin McCraw, directeur narratif de « Horizon: Forbidden West », a expliqué pourquoi l’équipe de développement derrière le jeu a choisi ce nouvel environnement spécifique, notant que cela ressemblait à « une extension naturelle » de ce qui a été accompli dans le premier versement.

« La présence de bâtiments américains emblématiques fait partie de l’ADN d’Horizon. et l’idée de voir un San Francisco post-apocalyptique négligé avec une nature magnifique et plein de machines mortelles semblait être une extension naturelle de ce que nous avons fait dans le premier match « , a déclaré McGraw.

Cela dit, la frontière mystérieuse de Forbidden West comprend bien plus que San Francisco.

McGraw dit que ce qui a été présenté dans le gameplay « Horizon: Forbidden West » récemment révélé n’est qu’une égratignure à la surface. « Aloy va explorer de nombreux autres endroits au cours de son voyage épique à travers le monde ouvert. »

Tout semble indiquer que l’équipe de Guerrilla Games a encore quelques surprises dans ses manches, qui ne seront révélées que lorsque « Horizon: Forbidden West » sera mis en vente. Malgré la confirmation de sa disponibilité pour PS4 et PS5, il est toujours en attente si le jeu est mis en vente cette année.