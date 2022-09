Le réalisateur de Hellraiser de Hulu déclare que le film n’est « pas un remake », révèle un nouveau cénobite

N’entrez pas dans le nouveau Hellraiser film attendant une réinvention de l’histoire originale. Prêt à faire ses débuts sur Hulu en octobre, le prochain Hellraiser Le film apporte un nouveau Pinhead avec Jamie Clayton faisant ses débuts en tant que méchant d’horreur emblématique. Certains fans pourraient supposer que cela signifie que le nouveau film sera un remake du film original, mais ce ne sera pas le cas.

Dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadairedirecteur David Bruckner abordé l’intrigue du film. Bruckner a dit que l’original Hellraiser est un film tellement excellent qu’il serait vain d’essayer de le reproduire. Il précise qu’il ne voit pas ce film comme un remake, mais plutôt comme une nouvelle histoire dans le Hellraiser univers qui suit de tout nouveaux personnages terrorisés par une nouvelle incarnation de Pinhead.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ce n’est pas un remake. Je ne pensais tout simplement pas que vous pourriez un jour refaire l’original Hellraiser. C’est trop son propre truc et ce serait, je pense, un terrain périlleux pour les cinéastes, car comment faire mieux? C’est une nouvelle histoire dans le Hellraiser univers. »

Cela dit, ne vous attendez pas à voir des personnages comme Frank (Sean Chapman) ou Kirsty Cotton (Ashley Laurence) avec de nouveaux acteurs dans les rôles. Le nouveau film suivra Odessa A’zion dans le rôle de Riley, et Bruckner a taquiné certains des chaos qui l’attendront une fois qu’une certaine boîte de puzzle sera ouverte.

« C’est l’histoire d’une jeune femme aux prises avec une dépendance et un comportement compulsif, qui entre accidentellement en contact avec la boîte et commence malheureusement à s’y frotter. Et le chaos s’ensuit. »

Hellraiser présentera un nouveau cénobite

Hulu

Alors que nous verrons le retour de Pinhead, bien qu’avec un nouvel acteur dans le rôle, le film présentera également au moins un nouveau Cenobite. Le Cénobite, vu ci-dessus, a été nommé « Le Masque », selon Bruckner. Le réalisateur a également déclaré que ce nouveau Cenobite était son préféré et « juste un aperçu » de ce que tous les fans verront lorsque le film arrivera sur Hulu.

« Nous l’appelons The Masque. The Masque est l’un de mes cénobites préférés et c’est juste une allumette de ce qui va arriver en ce qui concerne les cénobites. »

Le nouveau Hellraiser est produit par Clive Barker, auteur de la nouvelle originale et réalisateur du premier film, aux côtés de Keith Levine, David Goyer et Marc Toberoff. Le film est écrit par Ben Collins et Luke Piotrowski. Avec Jamie Clayton dans le rôle de Pinhead, le film met également en vedette Odessa A’zion, Brandon Flynn, Drew Starkey et Adam Faison.

Le nouveau Hellraiser commencera à diffuser sur Hulu le 7 octobre 2022.