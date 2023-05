Le réalisateur de Haunted Mansion a utilisé le flop d’Eddie Murphy pour faire un meilleur film

Cette année Maison hantée Le film cherche à donner vie au manège des parcs Disney d’une manière nouvelle et, espérons-le, plus rentable que la tentative précédente. Cela fait deux décennies qu’Eddie Murphy a mené la dernière tentative de sauter dans le même genre de succès en marche de pirates des Caraïbes, et à peu près échoué à tous égards. Le réalisateur Justin Simien cherche à chasser les démons de 2003 en enrôlant une distribution d’ensemble et en tirant des leçons de la bombe très critiquée de Murphy.





Tout en discutant du film avec Entertainment Weekly pour leur avant-première estivale, Simien a déclaré qu’il y avait un aspect important du trajet qui devait être juste pour donner l’impression de tout le film et utiliser le film de Murphy comme modèle de ce qu’il ne fallait pas faire. . Il a dit:

« [We looked at Eddie Murphy’s Haunted Mansion for how we could] aller de travers. Nous sommes arrivés au point où nous étions obsédés par l’angle sous lequel vous voyez le manoir pour la première fois lorsque vous entrez dans le manège à Disneyland, lorsque nous le voyons à travers les portes et que nous voyons les piliers. Cet angle doit frapper. C’est à quel point nous étions spécifiques. Lorsque vous glissez pour la première fois dans la salle à manger et que vous voyez les danseurs de valse, cet angle devait être le bon, car c’est celui où vous haletez pendant le trajet.

Les principaux problèmes avec Murphy’s Maison hantée Le film abandonnait bon nombre des meilleurs attributs du manège et tentait plutôt de faire du film une histoire sérieuse qui se déroulait dans un manoir hanté. Cette fois-ci, il est clair que ce n’est pas l’itinéraire emprunté uniquement par la bande-annonce initiale, que vous pouvez voir ci-dessous.

The Haunted Mansion présente un énorme casting d’ensemble

Rassembler un casting pour un film est toujours une chose délicate, et trouver le bon mélange est essentiel au succès de tout film. Maison hantée n’a certainement pas donné de coups de poing en réunissant un groupe incroyable pour donner au film Disney les meilleures chances de succès qu’il pourrait souhaiter.

Ce casting comprend Rosario Dawson, Owen Wilson, Chase Dillon, LaKieth Stanfield, Tiffany Haddish, Dany Levy et Hasan Minhaj, ainsi que les vétérans hollywoodiens Danny DeVito, Jamie Lee Curtis et Winona Ryder. N’oublions pas non plus une apparition de Jared Leto dans le rôle d’Alistair Crump/Hatbox Ghost.

Parlant précédemment de son enthousiasme pour le film, Simien a déclaré au moment de la sortie de la première bande-annonce :

« En tant que fan de longue date de l’attraction Haunted Mansion, je suis plus que ravi de partager la bande-annonce de notre nouvelle adaptation cinématographique avec un casting incroyable. Notre équipe a travaillé sans relâche pour créer une aventure d’un autre monde effrayante, drôle et cinématographique pour les nouveaux fans et les inconditionnels ! J’ai hâte que le public découvre cette version grand écran de l’attraction emblématique de Disney.

Disney a pris la sage décision de sortir Maison hantée le 28 juillet, ce qui signifie que le film sortira probablement sur Disney + juste à temps pour effrayer également un public décent d’Halloween.