Le réalisateur de Harry Potter veut sortir une coupe de trois heures de la « pierre philosophale »

Harry Potter et la pierre philosophale célèbre son 20e anniversaire cette année, ce qui est une nouvelle absolument horrible pour ceux d’entre nous qui se souviennent l’avoir vu au cinéma en 2001.

Mais si vous vous êtes déjà assis pendant les deux heures et 32 ​​minutes d’exécution et que vous vous êtes dit « pourquoi ne peut-il pas y avoir plus de hijinks à Poudlard », alors nous avons d’excellentes nouvelles pour vous.