Le réalisateur de «  Groenland  » a étudié la science des comètes pour se préparer à un film catastrophe

Le réalisateur du nouveau film hollywoodien à impact comète « Groenland » dit avoir tenté de devenir son « propre afficionado » dans la recherche sur la science des petits corps dans l’espace.

«Groenland» sera diffusé directement en vidéo sur HBO Max le 18 décembre. Pour le film, le réalisateur Ric Roman Waugh a fait ses propres recherches sur la science des comètes, parlant avec des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et étudiant par lui-même pour mieux comprendre ce qui se passe (et ce qui se passerait) après qu’une comète frappe l’atmosphère terrestre.

«J’essayais vraiment de comprendre ce qui s’est passé lors du dernier événement d’extinction», a déclaré Waugh à 45secondes.fr, faisant référence à l’astéroïde qui a tué les dinosaures il y a 66 millions d’années, estimé à 10 kilomètres de large .

Morena Baccarin, Roger Dale Floyd et Gerard Butler comme on le voit dans une image fixe du film « Groenland ». (Crédit d’image: Image courtoisie de STXfilms)

Comme beaucoup d’étudiants, Waugh a rapidement trouvé des contradictions en étudiant et en explorant. Il a tenté de trouver un consensus parmi les experts qui étudient les astéroïdes et les comètes, mais il a déclaré qu’il avait constaté que leurs points de vue étaient en désaccord sur la façon dont l’écosystème de la Terre était affecté par le météore.

Cependant, bien qu’il veuille en savoir plus sur les comètes et à quoi pourrait ressembler un impact réel, Waugh ne voulait pas que le film se déroule comme un documentaire. «C’était le point de vue d’une famille sur la façon dont cela se déroulerait», a déclaré Waugh à propos de l’histoire fictive du film, qui suit une comète inventée appelée Clarke qui provient de l’extérieur du système solaire.

Waugh a déclaré qu’il espérait que cette insistance sur ce côté personnel et dramatique d’un tel impact aiderait le « Groenland » à se démarquer des décennies de films précédents sur les catastrophes à impact terrestre tels que « Deep Impact » (1998) ou « Meteor » (1979).

Sans rien dévoiler, Waugh a déclaré qu’il avait essayé de faire en sorte que Clarke, la comète du film, suive une piste plausible vers la Terre. Alors qu’un fragment principal inquiète beaucoup l’humanité, des ramifications plus petites claquent périodiquement dans l’atmosphère et causent des ravages locaux.

Les boules de feu ont créé un drame sérieux pour les stars Gerard Butler (« 300 », « How to Train Your Dragon »), Morena Baccarin (« Firefly », « Deadpool »), Scott Glenn (« The Right Stuff », « Sucker Punch ») et le jeune Roger Dale Floyd (« The Walking Dead »), a déclaré Waugh.

Les acteurs du film, par coïncidence, ont une bonne expérience spatiale, a déclaré Waugh. Butler a joué dans « Geostorm » en 2017, un film catastrophe sur les systèmes météorologiques envahissant la Terre après la panne d’un réseau satellite; Baccarin a joué un astronaute / escorte fictif dans l’espace télévisé western « Firefly » (2002-03) et Scott Glenn – star du film de 1983 « The Right Stuff » – a incarné l’astronaute de la NASA Al Shepard dans le film sur l’espace Mercure programme.

Pourtant, alors que les acteurs partageaient l’espace et l’expérience de la science-fiction, Waugh et les acteurs n’ont pas vraiment discuté de l’espace, a-t-il déclaré, mais plus encore de la façon dont les personnages que les acteurs représentaient réagiraient à leur possible mort. Il voulait que le film montre une gamme de réactions possibles, allant de fuir l’inévitable à bravement l’affronter.

« Ce qui m’a vraiment intrigué dans le scénario, c’est qu’il y avait deux monstres », a expliqué Waugh. Le premier était l’évidence – la comète, liée à une possible extinction. Mais le deuxième «monstre» était plus subtil – les diverses réactions de l’humanité à une catastrophe imminente.

Waugh a déclaré que la pandémie de coronavirus ne se produisait pas encore une fois la production terminée, mais, a-t-il ajouté, que 2020 avait montré une gamme de comportements alors que les gens réagissaient à la pandémie.

« Nous pouvons nous retourner les uns contre les autres ou nous pouvons nous entraider et survivre », a déclaré Waugh à propos de la réaction de l’humanité face à une crise. «2020 a été assez difficile et le désastre était juste là devant nous, mais il y avait aussi beaucoup de points positifs. [this year] nous rappelle ce que nous sommes et que nous pouvons tout soutenir. «

