Le réalisateur de Grey Man compare le thriller Netflix à Heat

Avengers : Fin de partie le réalisateur Joe Russo a taquiné le pedigree du thriller d’action de sa prochaine sortie Netflix, L’homme gris, comparant le projet à l’un des exemples les plus réputés de la franchise, celui de Michael Mann Chaleur. L’homme gris verra deux des plus grandes stars d’Hollywood, Ryan Gosling et Chris Evans, s’affronter, Russo se souvenant du match de Robert De Niro et d’Al Pacino dans le film de braquage de 1995.

« C’est fantastique, c’est électrique. Cela faisait aussi longtemps que nous n’avions pas vu un film comme celui-ci. Nous avons deux grandes stars de cinéma qui s’affrontent dans la tradition de De Niro et Pacino dans Heat. C’est un film d’action intense. Des performances très, très divertissantes des deux acteurs, et ils sont absolument opposés l’un à l’autre dans le film. Et c’est un tour délicieusement sociopathe pour Chris Evans en tant que méchant. Il fait [make a good sociopath], c’est assez amusant. Donc je pense que ça va être très amusant.

Chaleur est considéré comme l’un des exemples les plus acclamés par la critique du genre de tous les temps, donc la comparaison entre celui-ci et L’homme gris ne doit pas être prise à la légère. Réalisé par Michael Mann, Chaleur trouve Al Pacino dans le rôle du lieutenant Hanna, une détective déterminée à l’autodestruction, et Robert De Niro dans le rôle du voleur expert Neil McCauley, les deux hommes étant lentement conduits l’un vers l’autre dans une masterclass d’action. Parler avec Variété, Joe Russo est clairement confiant dans ce que lui et son frère Anthony ont produit pour le géant du streaming.

L’homme gris pendant ce temps, est basé sur le premier roman de Mark Greaney en 2009 et provient d’un scénario que les frères Russo ont co-écrit aux côtés de Christopher Markus et Stephen McFeely. L’homme gris suit un ancien agent de la CIA devenu assassin indépendant nommé Court Gentry, également connu sous le nom de Grey Man. Le nominé aux Oscars Ryan Gosling jouera le rôle de Gentry, qui est traqué par son ancienne cohorte de la CIA Lloyd Hansen, joué par Captain America lui-même, Chris Evans. Il ne fait aucun doute que Gosling et Evans sont deux des acteurs les plus talentueux qui travaillent actuellement, et la perspective que leur voyage dans L’homme gris s’apparente à celui de De Niro et Pacino dans Chaleur est extrêmement excitante.

En vedette aux côtés du coup de poing une-deux de la liste A de Gosling et Evans, L’homme gris a amassé un casting de soutien stellaire comprenant Couteaux sortis la star Ana de Armas, Bridgerton‘s Régé-Jean Page, Luc Cage la star Alfre Woodard, Poing de ferde Jessica Henwick et Billy Bob Thornton, lauréat d’un Oscar.





Suite à plusieurs retards, L’homme gris a finalement terminé le tournage en août. Non seulement les Russo sont si confiants dans le film qu’ils sont heureux de le comparer à un classique du cinéma tel que Heat, mais ils ont également déjà taquiné des suites et des retombées. « L’idée est de créer une franchise et de construire tout un univers, avec Ryan au centre », a déclaré Joe Russo. «Nous nous sommes tous engagés dans le premier film et cela doit être formidable pour nous amener au deuxième film. Ce sont des maîtres assassins et les personnages de Gosling sont brûlés par la CIA et le personnage d’Evans doit le traquer. »

L’homme gris n’a pas encore reçu de date de sortie, bien qu’il devrait sortir sur les écrans dans le courant de 2022. Le film devrait être distribué par Netflix et, avec un budget de production de 200 millions de dollars, se situe actuellement sur l’une des plateformes de streaming les plus chères. projets.









