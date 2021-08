Le réalisateur de ‘Green Lantern’ dit qu’il n’aurait pas dû le diriger

Trust Powerbank Universal Trust Trust Urban Primo 10000 Green 10000mah - 2 X Usb - Fonction lanterne - Indicateur d'état de la batterie 22748

Chargeur portable couleur One Touch Chargeur portable avec 2 Ports USB et 10.000 Mah Batterie intégrée pour charger votre téléphone et tablette n'importe où ? Compatible avec les tablettes et téléphones Apple, Samsung et autres marques ? Départ : Un port USB avec 5 W/1 A et un autre avec 10 W/2,1 A ? 10 000 Mah Batterie ? Détecte et charge automatiquement les appareils à la vitesse maximale possible ? Recharges rapides lors de l'utilisation d'un chargeur Usb de 2 à ? Système de protection intelligent pour assurer une charge rapide et sûre ? Indicateur de niveau de batterie ? Fonction lampe de poche ? 2 Câbles de recharge Micro-usb inclus ? Téléchargement à partir de 40 Heures supplémentaires pour les téléphones* ? Charger à partir de 15 Heures supplémentaires pour les comprimés* * Cela dépend de la marque, du modèle et de l'état de la batterie. Simplement indicatif Général Nombre de ports Usb 2 Taille totale (mm) 138 X X 63 X X 22 Mm Poids total 277 G Caractéristiques Lampe de poche