Le réalisateur de Green Lantern a assuré que le film était une erreur

Martin Campbell s’est essayé aux films de super-héros avec le film Green Lantern avec Ryan Reynolds mais pense maintenant que c’était une erreur.

©IMDBRyan Reynolds comme Hal Jordan

La lanterne Verte Il est l’un des super-héros avec la plus grande base de fans de Bandes dessinées DC et c’est pourquoi ce n’était pas étrange quand son film mettant en vedette le populaire Ryan Reynolds et dirigée par Martin Campbell. Le film disposait d’un budget important pour les scènes VFX qu’exige un personnage aux caractéristiques de Hal Jordan, en plus du fait que le casting était complété par des personnages tels que Blake Lively et Mark Strong. Un entourage Destiné au succès… ou pas ?

La vérité est que le film a été l’un des grands échecs de la carrière de la montée Ryan Reynolds qui s’est même moqué de sa participation au film de Bandes dessinées DC lors d’une séquence de piscine morte 2. Bien sûr, les histoires Mercenaire Gobber dans le septième art, ils se sont avérés être de véritables succès par opposition aux chevalier d’émeraude. Qu’est-ce que tu as à dire sur tout ça Martin Campbell?

un cinéaste repenti

Directeur de La lanterne Verte déclaré: « Je ne suis pas doué pour les films de super-héros. La lanterne Verte? Les gens n’aimaient pas ce film et n’auraient pas dû le faire. Je l’ai fait parce que je n’en avais jamais fait. Vous travaillez aussi dur sur les films qui n’ont pas vraiment de succès que sur ceux qui le sont. Je pense qu’il y a des gens mieux qualifiés que moi pour faire un film de super-héros. ». Un avis éloquent !

Plus tard, la maison mère de Superman, Batman et Wonder Woman commencera ce qu’on appelle le Univers étendu DC avec les films Homme d’acier, Batman contre Superman Oui Ligue des Justiciers, entre autres. Oui okmerveille conserve un avantage sur son concurrent direct grâce à une franchise plus cohérente, tout n’est pas encore dit. Certains suggèrent même le retour de Ryan Reynolds un CC.

Comment c’est? Dans La Ligue des Justiciers de Zack Snyder ils ont coupé une scène où le Lanterne verte John Stewart joué par l’acteur Wayne T. Carr et les proches du réalisateur disent que son idée était de garder Ryan Reynolds Quoi Hal Jordan s’il était autorisé à terminer sa version du Univers étendu DC. Il faudra attendre pour confirmer les rumeurs.

