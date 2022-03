Le réalisateur de Good Omens annonce que le tournage de la saison 2 est terminé

Le duo paradisiaque et infernal se rapproche de plus en plus de votre téléviseur. Juste à temps pour, eh bien, choisissez votre apocalypse, vient le retour de Bons présages pour sa deuxième saison. Le réalisateur de la série Douglas Mackinnon, ainsi que certains membres de la distribution et de l’équipe comme Michael Sheen et Maggie Service, ont annoncé sur leurs comptes Twitter que le tournage de la saison était terminé !

Basé sur le livre de Terry Pratchett et Neil Gaiman, Bons présages suit l’histoire emmêlée d’Aziraphale l’ange et de Crowley le démon alors qu’ils tentent d’empêcher l’antéchrist nouvellement né d’apporter la fin du monde. Pendant ce temps, l’enfant qu’ils suivent tous les deux a été échangé à la naissance avec un autre et vit sa vie comme un enfant ordinaire. Mais ses pouvoirs auront-ils raison de lui ? Aziraphale et Crowley le retrouveront-ils à temps ? Pendant ce temps, les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse se rassemblent et le Ciel et l’Enfer se préparent tous les deux pour tout le spectacle.

L’émission a été créée le 31 mai 2019 sur Amazon Prime et a été bien accueillie. Michael Sheen et David Tennant ont été choisis pour le duo ange et démon. Ils ont été rejoints par un casting tout aussi charmant tel que Nick Offerman, Anna Maxwell, Daniel Mays, Sian Brooke, Ned Dennehey, Ariyon Bakare et bien d’autres ! L’émission a duré six épisodes au total, tous réalisés par Douglas Mackinnon et écrits par Neil Gaiman.

Pratchett et Gaiman avaient eu du mal à s’adapter Bons présages filmer pendant des années, jusqu’à la mort tragique de Pratchett en 2015. Après cela, Gaiman ne voulait même pas envisager d’adapter l’histoire… mais ensuite il a reçu une lettre par la poste de Pratchett, qui devait être envoyée après son mort, le suppliant d’achever le projet. En 2017, Amazon Prime Video a annoncé avoir donné son feu vert à une adaptation télévisée du roman. Il devait être coproduit avec BBC Studios. La série a été accueillie avec beaucoup d’éloges de la part des fans du livre et des nouveaux venus.





Au monde…





Après la sortie de Bons présages, les fans étaient curieux de la possibilité de plus. Gaiman, toujours présent sur les réseaux sociaux, n’a jamais nié la possibilité d’une suite. Mais il était également clair sur la fermeture de l’histoire principale restante dans la première saison, comme il le dit dans une interview avec l’homme d’État américain d’Austin.

« Eh bien, ce qu’il y a de bien avec ‘Good Omens’, c’est qu’il a un début, un milieu et une fin. Donc la première saison de ‘Good Omens’ est ‘Good Omens’. C’est génial. Ça se termine. Nous avons six épisodes et puis nous avons terminé. »

Mais en 2017, l’auteur a révélé que les deux avaient en fait tracé la suite du livre un an avant la publication du livre initial. Mais quand Neil a déménagé en Amérique, rien n’est devenu du projet après. Les deux se sont occupés de leurs propres projets et Aziraphale et Crowley ont connu un bonheur pour toujours. Avec la deuxième saison éclairée au vert, Gaiman a finalement réalisé cette suite et ces aventures se poursuivent. Rob Wilkins, qui est à la fois le représentant de la succession de Pratchett et le producteur exécutif sur Bons présages la première saison a dit ceci à propos de l’émission avec Hypable.com.





« Terry et Neil ont toujours su que Crowley et Aziraphale ne se contenteraient pas d’apparaître dans une seule histoire, et ont depuis longtemps prévu de développer leurs aventures. Les performances exceptionnelles de David et Michael en ont fait une nécessité absolue. Terry aurait été ravi de la façon dont ils ont donné vie à leurs personnages, et tout aussi ravi que moi qu’une deuxième saison soit maintenant en cours.

Bons présages la saison deux n’a pas encore révélé de date de sortie. Mais avec l’emballage sous film, cela signifie seulement qu’un grand pas a déjà été fait. Avec les images capturées, cela signifie que, espérons-le, des bandes-annonces seront à l’horizon, et avec cela une date de sortie. Et cela ne pouvait pas arriver assez tôt, avec la façon dont le monde semble être ces jours-ci, il est bon de savoir qu’il y a un ange et un démon qui travaillent dur pour que tout tourne.





