Le réalisateur de Godzilla vs. Kong explique pourquoi il n’y avait pas de scène post-crédits

Au milieu de la pandémie de coronavirus, Godzilla contre Kong C’est devenu l’un des films les plus attendus de 2021, et selon les premiers commentaires, nous étions en présence de quelque chose de vraiment incroyable, malgré d’autres critiques négatives qu’il a reçues ces derniers jours pour des problèmes sans rapport avec le film qui ont plus à faire pour le film. conflit entre Warner Bros. et les fans de Zack Snyder.

C’était le quatrième titre de la MonsterVerse par Legendary Productions avec Godzilla (2014), Kong: l’île du crâne (2017) et Godzilla: le roi des monstres (2019), avec des plans qui semblaient avoir un avenir consolidé, mais qui a calmé les eaux et mis des chiffons froids sur cette question était Adam Wingard, réalisateur responsable du film qui confronte les créatures mythiques. Qu’a t’il dit?

Dans une conversation avec le médium Collisionneur a expliqué pourquoi il n’y avait pas de scène post-crédits, comme l’ont fait leurs prédécesseurs, et a interrogé le MonsterVerse: « Nous avons tourné une scène post-crédits, mais nous avons fini par l’utiliser dans le film. Cela avait du sens, car honnêtement, ce n’est même pas comme si cette scène montrait quelque chose de spécifique. ».

Il a poursuivi et a clarifié: « Cela aurait fait quelque chose, mais cela nous aurait coincés. Je pense que le MonsterVerse est à un carrefour où le public devrait voter s’il veut voir un autre de ces films plus tôt. Je pense que c’est une chose vraiment saine. Nous devons trouver ce que les gens aiment vraiment. Les gens de ce film et ensuite nous pouvons penser à faire une suite « .

Il a également fait une comparaison différente de la Univers cinématographique Marvel, d’où le public les a choisis dès le premier instant et c’est pourquoi ils ont le luxe d’annoncer de plus en plus de projets, et le MonsterVerse ne traverse pas actuellement la même situation, Pour ce que Les chiffres définitifs au box-office nous diront si nous verrons plus d’histoires des monstres les plus emblématiques de la cinématographie.