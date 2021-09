Le réalisateur de « God of War: Ragnarok » parle du design de Thor

Après une longue attente, PlayStation et Santa Monica Studio ont présenté un premier aperçu de « God of War: Ragnarok », la suite attendue du redémarrage réussi de la franchise lancée en 2018, et bien qu’il n’y ait pas encore de date officielle pour son lancement. , une mine de nouvelles informations sur son histoire a été révélée.

La fin du jeu précédent anticipait l’apparition de Thor en tant qu’antagoniste possible du jeu. La révélation de son apparition complète dans le monde de « God of War », inutile de le dire, est bien loin de l’image que beaucoup pourraient avoir de ce dieu nordique, qui pourrait être due à la représentation de Chris Hemsworth dans l’univers cinématographique Marvel.

Comme on peut le voir, « God of War: Ragnarok » s’écarte de cette image préconçue de Marvel et de ses abdos définis, présentant un homme robuste, quelque peu désaligné et avec un ventre proéminent, un design dont le réalisateur Eric Williams et le directeur créatif Cory Barlog ont partagé leurs impressions.

« Eh bien, je ne sais pas, nous voulions juste un grand garçon, tu sais ? Il y a l’interprétation Marvel. Nous voulions approfondir un peu la même mythologie « , a déclaré Williams lors d’une conversation avec Game Informer lorsqu’on lui a posé des questions sur la conception de Thor dans le jeu, ajoutant qu’ils voulaient créer un dieu avec l’apparence d’un mur solide, donc cela la conception était de la plus haute importance.

Selon Barlog, il y a un facteur de fantaisie dans le fait que tous les personnages n’ont pas besoin de muscles parfaitement définis pour être vraiment puissants et intimidants. Récemment, Williams a confirmé que la raison pour laquelle Ragnarok jouera un rôle important dans ce jeu est que ce titre marquera la fin de la saga nordique de la franchise.

« God of War: Ragnarok » a une date de sortie estimée pour l’année 2022, avec sa première garantie pour les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5, offrant aux joueurs de la génération précédente l’opportunité de profiter des dernières aventures de Kratos et Atreus dans le monde de la mythologie nordique.